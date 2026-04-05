Tragedia en Semana Santa: dos niños murieron al interior de una nevera; su papá habló y contó lo que pasó

Una verdadera tragedia se presentó en las últimas horas en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta. Dos niños de 8 y 5 años, que eran hermanos, fueron encontrados muertos al interior de una nevera.

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Todo ocurrió en la tarde de este sábado, 4 de abril, en una vivienda en la que los dos menores de edad se encontraban solos. Al parecer, poco después los familiares se percataron de su ausencia y fue entonces cuando se llevó a cabo el hallazgo en el electrodoméstico.

De inmediato, las víctimas fueron trasladadas hasta un centro médico, pero lamentablemente ya era muy tarde, llegaron sin signos vitales.

Brayan Guevara Triviño, papá de los niños, habló con El Tiempo y contó lo que supuestamente ocurrió ese fatídico día y en el que se desencadenó la muerte de los hermanitos.

Al parecer, los dos menores se encontraban jugando y estaban solos en la casa cuando ocurrió todo. Foto: API

“Nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos“, explicó.

Para ese momento, según dijo, el congelador estaba totalmente desconectado y no vieron ningún peligro de que los niños se quedaran solos por algunos minutos en la casa.

Sin embargo, los menores se pusieron a jugar y fue entonces cuando se consumó la tragedia. “Se subieron y se metieron (en la nevera), jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, indicó.

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Una vez llegó a la vivienda junto a su esposa, ambos se percataron de la ausencia de sus hijos, pero pensaron que se trataba de una broma ya que, según dijo, tenían la costumbre de jugar a esconderse y ellos iban a buscarlos.

Lastimosamente, en esta oportunidad la historia fue totalmente diferente: los cuerpos de los menores fueron hallados sin vida al interior de la nevera y, pese a que fueron llevados a un hospital, ya estaban muertos.

El congelador estaba desconectado, según confirmó el padre. Foto: Getty Images

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad, mientras que hay gran consternación en el municipio de Villa Hermosa por lo ocurrido.