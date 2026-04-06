Se conoce la supuesta causa de muerte de dos niños encontrados sin vida en una nevera: papá contó todo

Hay gran consternación en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, por el hallazgo de dos niños, de cinco y ocho años, sin vida al interior de una nevera en su propia casa.

Tragedia en Semana Santa: dos niños murieron al interior de una nevera; su papá habló y contó lo que pasó

Las autoridades ya se encuentran avanzando en la investigación para esclarecer lo ocurrido; en un principio, se trataría de un accidente.

Brayan Guevara Triviño, papá de los menores, habló de lo ocurrido y reveló la supuesta causa de muerte de sus hijos.

Según contó al diario El Tiempo, salió de la casa junto a su esposa por algunos minutos y dejaron a los pequeños solos. Al volver, no los encontraron, pensaron que estaban jugando a las escondidas.

Sin embargo, poco después hicieron el hallazgo de los cuerpos al interior de la nevera. Al parecer, los menores se habrían ahogado después de que no pudieran salir.

Estos son los dos pequeños junto a sus papás. Foto: API

“Se subieron y se metieron (en la nevera), jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, relató el hombre.

Tras esto, con ayuda de un vecino, llevaron a los pequeños hasta un centro médico, pero lastimosamente ya era muy tarde: las víctimas llegaron sin signos vitales.

Esto es lo que hasta el momento ha contado el papá de los niños, pero serán las autoridades las que determinen con exactitud las causas de muerte y la forma en la que se habrían dado los hechos.

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Poco después de la tragedia, la Alcaldía de Vista Hermosa se pronunció confirmando los hechos y explicando que pese a las maniobras de reanimación realizadas, los niños perdieron la vida.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Este trágico hecho nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber; los niños no dimensionan los riesgos y dependen del cuidado de los adultos”, señaló.

Estos fueron los dos niños que fallecieron en este hecho que genera consternación. Foto: API

De igual manera, aprovechó la oportunidad para hacerles un llamado a los padres de familia con elf fin que extremen las medidas de vigilancia y protección de sus hijos, para así evitar que se repitan tragedias como esta.

“Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso hacemos un llamado firme a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de supervisión y protección. Hoy no basta con lamentar, hoy debemos actuar para que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.