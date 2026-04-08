Juan Gómez, alcalde del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, habló sobre el caso de los dos niños, de cinco y ocho años, que fueron encontrados sin vida al interior de una nevera cuando estaban en su casa.

Se conoce la supuesta causa de muerte de dos niños encontrados sin vida en una nevera: papá contó todo

El hecho ha generado gran consternación en esta zona del país y las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder establecer con exactitud qué fue lo que pasó.

En diálogo con Noticias Caracol, el mandatario lamentó lo sucedido y explicó que se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer la causa de muerte exacta de los menores.

En un principio, se ha dicho que al parecer fallecieron por asfixia después de que ingresaran a la nevera. Sin embargo, serán los análisis de los cuerpos los que determinen lo sucedido.

El alcalde comentó que se enteró del caso después de que le informaran que los papás habían llegado con los niños hasta un hospital, pero ya no tenían signos vitales.

“Los papás llegaron y al ver que no los encontraban, comenzaron a buscarlos por toda la casa. Ellos tenían una venta de hielo en su vivienda, tenían dos enfriadores y uno de ellos estaba con la tapa arriba cuando salieron, pero cuando llamaron a los niños este estaba con la tapa abajo”, manifestó.

Esto fue lo que generó la alarma de los adultos que, una vez abrieron la nevera, hallaron a sus hijos. “Encuentran a los niños prácticamente muertos”, dijo.

Tragedia en Semana Santa: dos niños murieron al interior de una nevera; su papá habló y contó lo que pasó

Al parecer, las dos víctimas duraron alrededor de una hora solos en la vivienda cuando se presentó la tragedia. Una de las preguntas es por qué no salieron después de ingresar al electrodoméstico, el mandatario explicó lo que habría sucedido, aunque esta es información preliminar.

“Los papás dicen que al parecer los niños entraron al enfriador a jugar cuando lo vieron abierto y la tapa se vino encima. Al parecer, no pudieron alzarla cuando pasó esto y pues los niños prácticamente, según los padres, murieron asfixiados”, relató.

Una vez se confirmó el deceso, los cuerpos fueron trasladados hasta Medicina Legal para conocer las causas de muerte, saber si los dos menores sufrían algún tipo de maltrato o más datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Al parecer, los dos menores se encontraban jugando y estaban solos en la casa cuando ocurrió todo. Foto: API

Sobre la suerte que pueden correr los papás, el mandatario explicó que una vez se conozcan los resultados de los análisis, será la Fiscalía la que determine si tienen alguna responsabilidad o no en el caso.

“No hay ningún antecedente por maltrato. (...) No hemos podido determinar ningún preaviso de que de pronto hayan existido situaciones anteriores con los menores de edad”, complementó.

Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo pasó con los hermanitos de cinco y ocho años de edad.