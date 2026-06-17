Kennedy rehabilita cuatro tramos viales con una inversión de $2.108 millones

La Alcaldía Local de Kennedy entregó las obras de rehabilitación de cuatro segmentos viales de la localidad. Las intervenciones tienen el objetivo de mejorar la movilidad del sector y facilitar los trayectos de los habitantes del sur de la ciudad.

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Las obras de mejoramiento se realizaron en las UPZ Timiza y Carvajal, donde expertos en rehabilitación desarrollaron trabajos en la vía y en las redes de servicios públicos.

La Alcaldía Distrital indicó que el procedimiento contribuirá a la seguridad vial y las condiciones urbanas de estos sectores. En total, se espera que la entrega beneficie a 3.650 personas de los barrios Jacqueline y Provivienda Occidental.

El proyecto contó con una inversión de $2.108 millones a través del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, que se encarga de administrar los presupuestos de la localidad. Además, asigna dinero a obras de infraestructura y financia programas de educación o cultura en el sector.

“Seguimos avanzando en la entrega de obras que transforman los barrios y generan bienestar para la ciudadanía. Estas intervenciones mejoran la movilidad, fortalecen la infraestructura local y responden a necesidades priorizadas por las comunidades de Kennedy”, explicó Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

Las intervenciones contaron con la renovación de redes del acueducto y alcantarillado. También se construyó una nueva estructura de pavimento con mezcla asfáltica y adecuación de andenes. Los trabajos optimizarán el tránsito en la localidad y la infraestructura urbana.

Más obras en Kennedy

La Alcaldía de la localidad entregó también cinco segmentos viales rehabilitados en Calandaima, al sur de la ciudad. Las obras mejoraron 1.401,80 metros cuadrados de malla vial y contaron con una inversión total de $771.679.685.

Alrededor de 5.000 personas que transitan por esta zona se verán beneficiadas por la intervención. La primera zona rehabilitada está ubicada desde la carrera 93B hasta la calle 32 Sur y la calle 34 Bis Sur.

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Las obras se realizaron en conjunto con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). La entrega hizo parte del proyecto de la Alcaldía Local de recuperar los corredores con daños que afectaban la movilidad.

En Patio Bonito, se realizó una inversión de $1.400 millones para renovar un parque ubicado en la localidad. Las obras incluyeron la reconstrucción de una cancha deportiva, adecuación de senderos peatonales y la recuperación del espacio público. La intervención beneficiará a 2.100 habitantes, según datos de la Alcaldía Local.