Salen a la luz palabras de Yulixa Toloza antes de la tragedia: habló mujer que participó en la cirugía

El pasado 19 de mayo, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

La mujer de 52 años había sido reportada como desaparecida desde el 13 de mayo, luego de haber acudido a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

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A Toloza le realizaron en ese en lugar que operaba de manera ilegal, una lipólisis láser. Tras quedar en delicado estado de salud, la sacaron en un carro y su cuerpo sin vida fue hallado en el punto mencionado anteriormente.

Ahora, quien habló fue una esteticista que participó en la cirugía que llevó a la muerte a Toloza. Se trata de un mujer que prefirió reservar su identidad en entrevista con La FM.

En su relato, la esteticista, considerada testigo clave para la Fiscalía en la investigación contra tres los presuntos responsables de la desaparición y homicidio de Toloza que fueron capturados en Venezuela, recordó las palabras que la mujer le expresó momentos antes de la tragedia.

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“Yo fui la que la hizo cambiar, le tomé su sesión fotográfica, le tomé sus medidas y su peso; Ella solamente me dijo que sentía algo de nervios. Yo le dije: ‘Ahora vas a hablar con el anestesiólogo, quien te hace la valoración previa, y después hablas con el otro doctor, por si tienes alguna duda u otra pregunta, porque todo lo relacionado era con ellos dos’“, relató la esteticista en La FM.

La mujer también contó en dicha entrevista, que laboraba desde hacía cuatro meses en el supuesto centro de estética llamado Beauty Láser Estética.

“En su momento, la responsabilidad siempre fue de los médicos; Yo simplemente era la esteticista, la auxiliar”, recalcó.

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De acuerdo con la mujer, Toloza llegó al lugar a eso de las ocho de la mañana, donde le hicieron firmar un consentimiento para llevar a cabo el procedimiento que la llevó a la muerte.

“Firmó un tipo de consentimiento que tenía que llenar; Era un tipo de consentimiento de las contraindicaciones, del poscuidado; como ella supuestamente no se iba a realizar los postoperatorios ahí, pues la pusieron a firmar como algo adicional”, dijo la esteticista en en medio citado anteriormente.

En línea con lo anterior, afirmó en La FM que el anestesiólogo y el doctor siempre vieron en Toloza una persona apta para ser intervenida en una cirugía que se extendió por cerca de cuatro horas y media.

No obstante, recalcó que después del procedimiento sí notó a Toloza con problemas de salud, pero que ninguno de los médicos se mostró interesado en trasladarla a un centro hospitalario. Por el contrario, normalizaron la situación.

“Yo sí la vi muy pálida, la vi con mucha dificultad para respirar, pero, pues, en su rango, el médico era el que se quedaba con ella, verificando que todo estuviera bien; En ningún momento yo escuché eso o vi que, en verdad, que ellos estuvieran preocupados. No, ellos todo lo normalizaron; Eso era responsabilidad completa de los dos médicos, pero nunca los vi con ese signo de alarma de que había que llevarla”, señaló la esteticista en La FM.