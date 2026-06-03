Caso Yulixa Toloza: hermana de la dueña de la estética revela presuntas amenazas con arma y cuestiona a las amigas de la víctima

En medio de la conmoción que sigue generando la muerte de Yulixa Toloza, la hermana de María Fernanda Delgado, dueña de la estética Beauty Laser, rompió el silencio en el pódcast Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, y entregó detalles que hasta ahora no se conocían públicamente sobre lo ocurrido en medio de esta tragedia.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

Durante la entrevista, Michelle Delgado aseguró que su hermana le contó que no se encontraba en la estética cuando Yulixa fue sometida al procedimiento, pues supuestamente había salido a realizar diligencias relacionadas con el cumpleaños de su hijo y, posteriormente, se dirigió al gimnasio, cuya asistencia asegura que pueden comprobar las autoridades.

Uno de los aspectos más llamativos de su relato tiene que ver con el anestesiólogo que participó en el procedimiento, que, de acuerdo con su versión, efectivamente sí tendría título de médico. Según la versión entregada por Michelle, cuando Yulixa comenzó a presentar complicaciones y era trasladada en un vehículo hacia un centro asistencial, el hombre habría sacado un arma de fuego y amenazado a quienes iban en el carro.

Eduardo David Ramos, identificado como presunto falso cirujano en el caso de Yulixa Tolosa. Foto: Screenshot 'x'

“Si no hacían lo que él decía, les iba a pasar algo a los niños”, relató la mujer, quien afirmó que el anestesiólogo presuntamente intimidó a su hermana y a su esposo durante el recorrido, diciéndoles que iba a matar a los menores.

“Cuando el médico le toma el pulso a Yulixa en el carro, empezaron a darle reanimación. Ahí no sé, por eso en los estudios sale que la señora tenía unas costillas partidas. Ellos estaban tratando de reanimarla y, desde temprano, las amigas habían dicho que iban a llamar una ambulancia o algo así, pero no hicieron nada. La bajaron a un cuarto y la dejaron en observación”, expresó.

Yulixa Toloza y el carro al que la subieron antes de desaparecer. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Suministrada

La familiar también sostuvo que, según la versión de María Fernanda Delgado, Yulixa aún presentaba signos vitales cuando salió de la clínica clandestina. Incluso, aseguró que el anestesiólogo insistía en que no llamaran una ambulancia y que, en lugar de ello, la trasladaran en un vehículo particular.

Otra de las revelaciones que generó polémica tiene relación con las amigas que acompañaban a la víctima. Michelle Delgado cuestionó que, pese a que Yulixa aparecía visiblemente afectada en videos que posteriormente se conocieron en redes sociales y que fueron grabados por sus propias amigas, ninguna de las personas que estaba con ella habría solicitado ayuda médica de emergencia.

🛑#ATENCIÓN🛑



Familiares de Yulixa Tolosa difunden video previo a su desaparición.

En las imágenes se observa a la mujer en estado de desorientación o bajo efectos de fuerte medicación.

Sus allegados denuncian que desapareció en el centro estético del b/Venecia, Bogotá pic.twitter.com/h3oXBLcLdQ — La Jornada (@LaJornadaco) May 14, 2026

“Mi hermana le escribió a Estefanía y le preguntó: ‘¿Por qué no llamaron una ambulancia? Si yo no estaba, ¿por qué no me avisaron? Ella dice que Yulixa estaba mal, que salió muy pálida, que la grabaron y que los videos se los mandaban entre ellas. Entonces, mi hermana se pregunta: ‘¿Por qué, si la grabaron, no llamaron una ambulancia? ¿Por qué agarraron el celular para grabarla y enviarse los videos en lugar de pedir ayuda? Ella insiste en que Estefanía fue avisada de que Yulixa no estaba bien, pero después no volvió a responder ni a decir qué estaba pasando”, relató durante la entrevista.

La declaración cobra relevancia porque en varias grabaciones difundidas tras el caso se observa a Yulixa en estado de desesperación, desorientada y con evidente deterioro físico después del procedimiento, casi sin poder respirar.

Las afirmaciones de la hermana de la empresaria se conocen mientras las autoridades continúan reconstruyendo lo sucedido.

De acuerdo con información revelada por Medicina Legal, la necropsia practicada a la víctima encontró múltiples fracturas y al menos 11 lesiones causadas con objeto cortopunzante, hallazgos que han aumentado los interrogantes alrededor de su muerte.

Misterioso hallazgo en el locker de Zulma Guzmán en exclusivo club social desata nuevas preguntas en el caso

El caso tomó un giro aún más impactante cuando, después de seis días de ser reportada como desaparecida, los investigadores establecieron que el cuerpo de Yulixa fue abandonado en una zona rural entre Bogotá y Girardot, después de que saliera del establecimiento donde fue intervenida.

Aunque las declaraciones entregadas en el pódcast corresponden a la versión de la familia de la dueña de Beauty Laser y hacen parte de una línea de defensa frente a las acusaciones, las autoridades colombianas continúan adelantando las investigaciones para establecer qué ocurrió realmente, dar con la captura del anestesiólogo y verificar cuáles fueron las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en este caso que ha estremecido al país.