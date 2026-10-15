“Son meras conjeturas”: Juez revive las pruebas y llama la atención a la defensa de los procesados en el escándalo Lili Pink

La Fiscalía le ganó un round a la defensa de los procesados en el escándalo de lavado de activos y contrabando conocido como Lily Pink. Un juez, en una decisión de segunda instancia, revocó un fallo que había declarado ilegales las extracciones forenses y digitales a algunos equipos incautados en los allanamientos.

“No denuncie corrupción porque termina como Lili Pink”, la dura advertencia de la defensa tras las recientes decisiones de la Fiscalía

En su momento, un juez advirtió que la Fiscalía había actuado de manera desleal con las otras partes en el proceso; sin embargo, en la segunda instancia desecharon esa hipótesis y el juez no solo revocó esa decisión, sino que consideró que las interpretaciones de las partes respecto de la actuación de la Fiscalía eran meras conjeturas.

“El Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá acogió una apelación de la Fiscalía General de la Nación y declaró legal la extracción de información digital realizada por peritos del CTI sobre cinco evidencias tecnológicas incautadas en el caso Lili Pink”, explicó la Fiscalía.

Para el juez, las “acusaciones” de la defensa en la audiencia en la que descartaron los elementos de prueba recaudados durante las diligencias de allanamiento, principalmente la extracción digital de los equipos, no corresponden a la realidad y el ente acusador cumplió con los requisitos legales que exige la norma para este tipo de evidencias.

“En relación con las censuras formuladas por la bancada defensiva, correspondientes a insistir en que la Fiscalía actuó con falta de lealtad procesal, basándose supuestamente en los resultados ilegales con el fin de llevar únicamente a control los elementos con relevancia probatoria, en particular tales aseveraciones constituyen meras conjeturas, especulaciones o hipótesis que carecen de todo respaldo probatorio”, explicó el juez.

La Fiscalía también confirmó que los elementos de prueba recaudados y que fueron puestos a disposición de los jueces cumplieron con todos los estándares que exige la ley en materia de extracción de información digital en equipos previamente incautados durante diligencias de allanamiento, de ahí que los reparos de la defensa carecían de veracidad.

“La decisión revocó el fallo del Juzgado 67 Penal Municipal de Bogotá del 11 de agosto de 2026. El despacho verificó que los peritos actuaron sobre las evidencias originales, bajo una nueva orden de policía judicial, dentro del plazo legal y con el correspondiente control judicial”, señaló la Fiscalía.

Sin lugar a dudas, es un golpe para la defensa de los procesados en el escándalo de Lili Pink; las evidencias encontradas constituyen elementos sustanciales en la investigación que adelanta la Fiscalía y seguramente serán usados en un eventual juicio en su contra.