Luto en redes: muere a los 26 años la ‘influencer’ que mostraba su vida con 2,18 metros de estatura junto a su esposo e hijo

La creadora de contenido china Xiao Yue, conocida en plataformas digitales por compartir aspectos de su vida cotidiana y su historia familiar junto a su esposo Zihao, falleció a los 26 años.

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La noticia fue confirmada por su pareja a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que detalló las complicaciones de salud que aquejaban a la joven antes de su deceso.

Xiao Yue había ganado notoriedad en plataformas como TikTok y Douyin al visibilizar su estilo de vida y abordar los comentarios cotidianos sobre su estatura de 2,18 metros en contraste con la de su esposo, de 1,65 metros.

La pareja se había casado a mediados de 2025 y recientemente había celebrado el primer año del nacimiento de su hijo.

Según informaron medios de comunicación de la región, entre ellos el portal chino Yangtze News, la creadora de contenido padecía gigantismo hipofisario, una condición endocrina poco frecuente caracterizada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento.

Esta afección venía acompañada de diabetes secundaria, cuadro que se mantenía bajo control médico. Sin embargo, el estado de salud de Xiao Yue se deterioró paulatinamente en los últimos meses.

De acuerdo con las declaraciones compartidas por Zihao, a la joven le habían diagnosticado un tumor en la glándula hipófisis y un meningioma, tipo de tumor que afecta las membranas protectoras del cerebro y la médula espinal.

El cuadro médico derivó en otras complicaciones graves, como hiperglucemia e insuficiencia renal. Aunque se tenía prevista una intervención quirúrgica para la extracción del tumor cerebral, el fallecimiento se produjo antes de que la paciente pudiera ingresar al quirófano.

“El médico me había dicho que era una condición leve y que se trataría de un procedimiento mínimamente invasivo. Nunca imaginé que esta enfermedad pudiera costarle la vida”, manifestó Zihao en su mensaje público de despedida.

La historia de la pareja comenzó en 2022 durante una transmisión en vivo, cuando Xiao Yue interactuó con los comentarios de Zihao. Tras establecer contacto digital, iniciaron una relación sentimental y posteriormente fijaron su residencia en el municipio de Chongqing, al suroeste de China.

Tres años después se casaron, en junio de 2025, y empezaron a compartir videos de humor sobre su convivencia. Poco después anunciaron con ilusión y alegría que esperaban su primer hijo juntos.

Falleció a los 26 años la creadora de contenido que se hizo viral por la diferencia de estatura con su pareja. Foto: Tomado de redes sociales

En sus redes digitales, la pareja solía publicar videos dinámicos y humorísticos sobre su convivencia, así como reflexiones familiares.

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La última publicación registrada de Xiao Yue tuvo lugar el 18 de agosto, fecha en la que compartió un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores y resaltó el apoyo recibido por parte de su entorno cercano en medio de los quebrantos de salud.

Tras la confirmación de su deceso, seguidores y usuarios de redes sociales manifestaron sus condolencias a la familia.

De acuerdo con los datos publicados por medios locales, los allegados tienen previsto realizar un funeral íntimo, atendiendo a los deseos expresados por la propia creadora de contenido.