La Confederación Cauchera Colombiana, Confecaucho, alertó sobre la crisis que atraviesa la cadena manufacturera y agroindustrial debido a la importación masiva de insumos de bajo costo provenientes de China.

Se estira la industria del caucho colombiana: creció 220% en los últimos seis años

Según el gremio, la entrada desmedida de suelas y componentes sintéticos asiáticos desplaza de manera directa a la mano de obra y al caucho nacional, el cual abastece actualmente solo al 35 % del mercado interno.

De acuerdo con Confecaucho, de los más de 500.000 empleos directos e indirectos que articula esta cadena productiva en el país, más de 300.000 se han perdido durante la última década. La causa principal radica en el cierre sistemático de micro y pequeñas empresas incapaces de competir en precios frente al producto importado.

Aunque la organización gremial no desagrega esta pérdida específica por eslabón, la cifra de pérdidas de empleo evidencia el profundo impacto del insumo sintético en el mercado de zapatos colombiano.

Este cierre masivo de talleres golpea la economía urbana en barrios e infraestructuras industriales tradicionales como el Restrepo en Bogotá, las zonas calzateras de Bucaramanga, Medellín y el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, la caída en la compra de látex natural perjudica a pequeños cultivadores agrícolas en Caquetá, Meta, Córdoba, Antioquia, Caldas, Tolima y Guaviare. En estas regiones, el caucho representa la principal alternativa legal frente a economías ilícitas como la coca y la minería ilegal.

El gremio subraya la relevancia de preservar esta actividad, destacando que por cada puesto de trabajo conservado en las plantaciones agrícolas de caucho, se genera un efecto multiplicador de seis empleos adicionales en la agroindustria y la transformación industrial.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Acicam, un 65 % del mercado nacional permanece dominado por importaciones y oferta informal. En general, Colombia consume cerca de 130 millones de pares de zapatos al año.

Confecaucho Foto: Confecaucho

Pese a que los hogares gastaron 1,57 billones en calzado entre enero y mayo de 2026, un crecimiento del 2,6 % respecto al año anterior, el país depende en un 65 % de importaciones chinas para cubrir su demanda de caucho.

Este panorama contrasta con el desempeño exportador del sector. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de calzado alcanzaron US$11,7 millones hacia Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica. Sin embargo, la producción nacional para el mercado doméstico sigue fuertemente desplazada.

Federico García Rubio, director ejecutivo de Confecaucho, hizo un llamado a incentivar el consumo de productos elaborados con caucho natural 100 % colombiano.

“Proteger la industria nacional del calzado no es un capricho proteccionista, sino un ejercicio de soberanía productiva. Como consumidores, tenemos en nuestros pies la decisión de respaldar el trabajo digno de nuestras regiones frente a la rentabilidad del insumo importado”, señaló García.