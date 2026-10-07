Servier nombra a Edgard Nunes Neto como gerente general para 16 países de la región

El grupo farmacéutico independiente francés Servier designó a Edgard Nunes Neto como nuevo gerente general del clúster Andino, Centroamérica y Caribe (ANCAC), integrado por 16 países y con oficinas principales en Colombia, Panamá y Ecuador.

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El ejecutivo cuenta con más de 15 años de trayectoria en la compañía, en la que ha ocupado cargos de creciente responsabilidad y liderazgo estratégico. Antes de este nombramiento, se desempeñó como director regional de Operaciones de la línea de Oncología para Latinoamérica.

En su nuevo cargo, Nunes Neto tendrá entre sus prioridades fortalecer la integración regional, impulsar el crecimiento sostenible y ampliar el acceso a tratamientos innovadores. También buscará consolidar el negocio de oncología en Colombia, donde la compañía tiene presencia desde 2013.

Uno de los objetivos de Servier es ampliar su portafolio oncológico mediante la introducción de terapias dirigidas para el tratamiento de cánceres raros. Según la compañía, el 70 % de sus inversiones en investigación y desarrollo se destina a oncología y, a junio de 2026, contaba con más de 20 proyectos en esta área.

El directivo también buscará fortalecer el negocio de cardiometabolismo, con énfasis en el control y la adherencia a los tratamientos para enfermedades crónicas, mediante el trabajo conjunto con la comunidad médica.

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“Al combinar la sólida trayectoria construida en Cardiometabolismo con la reciente incorporación de nuestro portafolio de Oncología, respaldado por una consistente investigación clínica, reforzamos nuestro compromiso con la innovación, el acceso y la atención de los pacientes”, afirmó Nunes Neto.

Por su parte, Léa Rauch, quien lideró la creación del clúster ANCAC y estuvo al frente de la gerencia general durante tres años, continuará su trayectoria en el grupo al asumir la gerencia de la afiliada de Rumania.