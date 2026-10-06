El sistema de salud colombiano atraviesa un momento decisivo. Los cambios demográficos, el aumento de las enfermedades crónicas, las brechas de acceso y las presiones financieras plantean la necesidad de revisar cómo funciona el sistema y qué transformaciones se requieren para responder a las nuevas necesidades de la población.

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En este contexto, el Foro Salud 2026 propone una conversación sobre cómo construir un sistema más sostenible e innovador, capaz de incorporar nuevas tecnologías, impulsar la prevención, atraer inversión y poner nuevamente en el centro el bienestar de las personas.

El encuentro reunirá a representantes del aseguramiento, la prestación, la industria, la academia y otros actores para discutir los retos y las decisiones que pueden contribuir a recuperar la confianza y construir una agenda común para la salud en Colombia.

Conozca la agenda:

8:00 a. m. – 8:10 a. m. APERTURA | Palabras de bienvenida

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

8:10 a. m. – 9:00 a. m. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | Un sistema sostenible para una nueva realidad

Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de AFIDRO.

presidente ejecutivo de AFIDRO. Carolina Buendía, CEO de Zentria.

CEO de Zentria. Cr(r) Juan Carlos Luque Suárez Ph. D., decano de la Facultad de Medicinas y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada.

decano de la Facultad de Medicinas y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada. David Bardey, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, Ph.D. Economía, Université Besançon.

La salud en Colombia enfrenta decisiones de fondo: 10 claves para el debate de Foros Semana

9:00 a. m. – 9:30 a. m. TALKS DE IMPACTO | Innovación, ciencia e inversión para transformar la salud

Ronan Izcovich, country president Novartis Colombia.

country president Novartis Colombia. Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio.

director ejecutivo de LaCardio. Marcelo Dotti Ratti, gerente general Colombia de Boehringer Ingelheim.

9:30 a. m. – 09:50 a. m. DIÁLOGO | Obesidad y salud mental: dos desafíos para la salud pública

Dra. Claudia Briceño, jefe del Servicio de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

jefe del Servicio de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dr. Diego Francisco Vargas Chávez, presidente Asociación Colombiana de Psiquiatría.

9:50 a. m. – 10:00 a. m. TALK DE IMPACTO | Transformar el ecosistema de salud en las enfermedades crónicas

Alexandra Guarín Barajas, directora Médica, Regulatoria y de Farmacovigilancia para Novo Colombia.

10:00 a. m. – 10:10 a. m. INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICA | La salud en las regiones: retos y propuestas desde las 31 capitales

Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales.

Ciudades capitales alertan por deterioro del sistema de salud: medicamentos, cartera y tratamientos concentran los riesgos

10:10 a. m. – 11:00 a. m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Cómo recuperar la confianza y construir un nuevo pacto para la salud?