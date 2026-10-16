Emprendimiento

Fundación suiza conectará a emprendedores colombianos con financiación de US$250.000

Se busca preparar a 28 pymes colombianas para recibir inversiones estratégicas

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Redacción Semana
16 de octubre de 2026 a las 9:43 p. m.
Colombia fue escogida como el primer país para la puesta en marcha del 'Programa de Alistamiento para la Inversión de Swisscontact'.
Colombia fue escogida como el primer país para la puesta en marcha del 'Programa de Alistamiento para la Inversión de Swisscontact'. Foto: Getty Images

Colombia fue escogida como el primer país para la puesta en marcha del Programa de Alistamiento para la Inversión de la fundación suiza Swisscontact, una iniciativa que busca preparar a 28 pymes colombianas para conectarlas con financiamiento de impacto por montos de entre US$50.000 y US$250.000.

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La convocatoria priorizó en su primera cohorte a empresas del sector de la bioeconomía que trabajan en líneas clave como ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular.

Entre las empresas seleccionadas para esta primera cohorte figuran firmas como BioingredTech, Selva Nevada, SiembraCo, Ecoplanet, Cary-O, Naturesse, Nativus, SumaSach’a, Agronacer, Café Costal, Nutre, RMI, Rollos Colombia y DeSilvestri, entre otras.

Fundación suiza conectará a emprendedores colombianos con financiación
Se busca preparar a 28 pymes colombianas para recibir inversiones estratégicas Foto: Swisscontact

Esta iniciativa internacional en el país responde a un mercado dinámico. De acuerdo con la medición de Fedesarrollo para Impacto Colombia, el país cuenta con US$457,3 millones en activos bajo gestión de inversión de impacto y US$154,57 millones en capital comprometido pendiente de desembolsar.

El ‘Programa de Alistamiento’ hace parte de la tercera fase del programa Colombia + Competitiva, de la Embajada de Suiza-Cooperación Económica (SECO), implementado por Swisscontact con el apoyo de un socio filantrópico privado y en alianza con la Universidad Ean.

La fundación tiene la meta concreta de lograr que al menos el 40 % de las pymes participantes en el programa obtenga un desembolso de capital estratégico de entre US$50.000 y US$250.000.

Para alcanzar este objetivo, cada compañía recibirá un diagnóstico individualizado y un acompañamiento técnico de 12 meses para fortalecer aspectos como su modelo de negocio, gobierno corporativo, estructuración financiera, medición de impacto ambiental y social, estrategia de financiación y herramientas de negociación.