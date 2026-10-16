Colombia fue escogida como el primer país para la puesta en marcha del Programa de Alistamiento para la Inversión de la fundación suiza Swisscontact, una iniciativa que busca preparar a 28 pymes colombianas para conectarlas con financiamiento de impacto por montos de entre US$50.000 y US$250.000.

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La convocatoria priorizó en su primera cohorte a empresas del sector de la bioeconomía que trabajan en líneas clave como ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular.

Entre las empresas seleccionadas para esta primera cohorte figuran firmas como BioingredTech, Selva Nevada, SiembraCo, Ecoplanet, Cary-O, Naturesse, Nativus, SumaSach’a, Agronacer, Café Costal, Nutre, RMI, Rollos Colombia y DeSilvestri, entre otras.

Se busca preparar a 28 pymes colombianas para recibir inversiones estratégicas Foto: Swisscontact

Esta iniciativa internacional en el país responde a un mercado dinámico. De acuerdo con la medición de Fedesarrollo para Impacto Colombia, el país cuenta con US$457,3 millones en activos bajo gestión de inversión de impacto y US$154,57 millones en capital comprometido pendiente de desembolsar.

El ‘Programa de Alistamiento’ hace parte de la tercera fase del programa Colombia + Competitiva, de la Embajada de Suiza-Cooperación Económica (SECO), implementado por Swisscontact con el apoyo de un socio filantrópico privado y en alianza con la Universidad Ean.

La fundación tiene la meta concreta de lograr que al menos el 40 % de las pymes participantes en el programa obtenga un desembolso de capital estratégico de entre US$50.000 y US$250.000.

Para alcanzar este objetivo, cada compañía recibirá un diagnóstico individualizado y un acompañamiento técnico de 12 meses para fortalecer aspectos como su modelo de negocio, gobierno corporativo, estructuración financiera, medición de impacto ambiental y social, estrategia de financiación y herramientas de negociación.