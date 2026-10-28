Marca colombiana de perfumería ya está en cinco mercados internacionales

La firma colombiana de perfumería de autor VOET reportó presencia comercial en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y Costa Rica, tras doce meses de operaciones. Como parte de su primer aniversario, presentó una colección de tres fragancias que incorporan partículas de oro cosmético.

“Queríamos que nuestro primer aniversario reflejara lo que creemos de la alta perfumería: fórmulas cuidadas, procesos artesanales y belleza en cada detalle. La propuesta conecta la perfumería con el valor simbólico y artístico del oro, un material profundamente asociado con la historia orfebre de Colombia y América Latina, retomándolo desde un lenguaje contemporáneo para llevar una edición de colección a nuestros clientes”, explica Esteban Velásquez, fundador y CEO de VOET.

Las tres referencias cuentan con perfiles olfativos diferentes. Pearl Obsession Gold combina notas florales y orientales, con bergamota, manzana, cilantro, ámbar y vainilla. Nocturne Gold incorpora azafrán, fresa, oud y musgo de roble, mientras que Noir Blossom Gold reúne notas de gálbano, cuero, pachulí, sándalo y caramelo.

En su proceso de expansión internacional, la compañía participó recientemente en la International Fragrance Expo, en Puerto Rico, donde agotó su inventario comercial y cerró acuerdos con cinco clientes mayoristas. En Estados Unidos, tiene presencia en ciudades como Nueva York, Boston y Miami.

De acuerdo con proyecciones de Grand View Research, el mercado de la perfumería de nicho y de lujo superaría los US$3.200 millones en América Latina para 2030. Esta tendencia está relacionada con la demanda de productos diferenciados, procesos de maduración prolongados y componentes artesanales.

Con el lanzamiento de las tres fragancias, VOET proyecta comercializar 8.000 unidades adicionales antes de finalizar el año.

La celebración de aniversario se realizará el 29 y 30 de octubre en el Country Club Ejecutivos de Medellín. La agenda contempla cuatro sesiones privadas para invitados de los sectores empresarial, de la moda, el arte y el entretenimiento, una intervención del escultor mexicano Rodrigo de la Sierra y actividades de personalización de botellas.