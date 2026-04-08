El caso de ‘El Mercadillo’: cinco marcas colombianas superaron $6.750 millones en ventas en cuatro días

En el comercio global, la colaboración entre marcas independientes se consolida como una estrategia de alto retorno en el retail moderno. Según un estudio del Marketing Science Institute, las alianzas estratégicas en las que se comparte audiencia, infraestructura y narrativa pueden aumentar hasta un 30 % la visibilidad de las marcas e incrementar las ventas entre un 10 y un 30 %, dependiendo del sector y la estrategia implementada. Estos resultados se han evidenciado en plataformas como TikTok, Amazon Live y festivales de compras en Asia.

En Colombia, el evento El Mercadillo evidenció el alcance de este modelo. La iniciativa, organizada por Dolce d’Amore, Stradabrand, Coco Blanco, Click Hair y RR Fit, con el respaldo del clúster digital Fashion Ecommerce, reunió a más de 9.000 personas en el centro comercial El Tesoro de Medellín, donde se registraron cerca de $2.000 millones en ventas presenciales.

Además, la transmisión en vivo permitió que más de 30.000 personas se registraran en una fila virtual para acceder a la edición en línea, que se extendió durante 48 horas adicionales. Según David Rojas, CEO del clúster Fashion Ecommerce, el evento alcanzó $4.750 millones en ventas digitales, para un total superior a $6.750 millones en menos de cuatro días.

“El impacto de El Mercadillo va más allá de las cifras, pues se trata de un caso de relevancia cultural, en el que las cinco marcas colombianas pudieron movilizar comunidades físicas y digitales enteras, al construir una experiencia que la gente quería vivir y no solo para comprar. Ese es el nuevo estándar del retail”, afirmó.

Rojas señaló que el éxito respondió a una estrategia digital basada en segmentación, transmisión en vivo y producción de contenido en tiempo real. También advirtió sobre la brecha en la implementación del modelo en el país. “La diferencia entre un evento que colapsa un centro comercial y uno que no llega a cien personas está en la planeación, la calidad de la producción y la capacidad de convertir cada momento del evento en contenido que siga vendiendo semanas después”, indicó.

El modelo será replicado en Cali el 14 de abril, con la participación de marcas locales. “El Mercadillo es una plataforma de colaboración que viaja, que intercambia audiencias entre marcas y que demuestra que el retail independiente colombiano tiene la capacidad de competir con cualquier campaña de retail masivo del país”, concluyó Rojas.