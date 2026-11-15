Abelardo De La Espriella presentará esta noche una transmisión especial del balance de sus primeros 100 días de Gobierno

Los colombianos podrán conocer este domingo, 15 de noviembre, el balance de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El mandatario tiene previsto hacer una transmisión especial, donde dará a conocer “las historias y los resultados” de su gestión durante este periodo.

En video, la cara de alias Primo Gay al ver a Abelardo De La Espriella: el presidente hasta hizo una videollamada

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la Presidencia en X, con una imagen que lleva el lema “100 días + de 100 milagros” y la frase “Firmes con la reconstrucción de la patria”.

En el mensaje que acompaña la publicación, el Gobierno señaló: “Esta noche, Colombia conocerá las historias y los resultados que reflejan el compromiso de seguir avanzando con determinación en la reconstrucción de la patria”.

La información sobre la transmisión especial de De La Espriella fue publicada en la cuenta de la Presidencia en X, junto con una imagen que promociona los primeros 100 días del Gobierno. Foto: CAPTURA DE PANTALLA YOUTUBE SEMANA

La invitación incluye la frase “Esto es solo el comienzo”, con la que se promociona la presentación especial.

¿A qué hora se dará el balance de los primeros 100 días?

La transmisión está programada para las 8:00 p. m. de este domingo, 15 de noviembre. De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia, podrá seguirse a través de RTVC Sistema de Medios Públicos, Señal Colombia y Canal Institucional, que llevarán la presentación a los televidentes en distintas regiones del país.

También estará disponible en los canales regionales y en las plataformas digitales oficiales, incluida la cuenta de X de la Presidencia. Así, quienes no puedan sintonizar la emisión por televisión, tendrán la posibilidad de seguirla a través de internet.

De esta manera, la presentación permitirá conocer los resultados que el Gobierno decidió destacar al completar sus primeros 100 días. La transmisión fue anunciada como un espacio para exponer las historias y las acciones que hacen parte del balance de la administración De La Espriella.