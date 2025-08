Anamar, exparticipante del ‘Desafío XX’, preocupó con la noticia de su bebé tras tener una cesárea de urgencia: “Quedó en UCI”

View this post on Instagram

En la primera grabación se muestra al doctor haciéndole la ecografía y le dice: “Hay algo que no me está gustando mucho”; Anamar explica que era una cita de control porque tenía que ir cada semana a revisión porque le habían diagnosticado preeclampsia.

“ Después de mi cita normal, me programan cesárea urgente porque el diagnóstico era preeclampsia severa , por eso venía tan hinchada y mi cuerpo no daba más”, agregó la exparticipante del reality , junto a los resultados de medicina fetal.

“Todos los días voy al hospital dos veces al día a extraerme la leche y a visitar a mi bebé. Hasta el día de hoy, no he podido cargarlo, pegarlo del seno, todavía no se puede sacar de la incubadora. Regresar a casa sin él ha sido muy duro después de tenerlo 8 meses conmigo en mi pancita y luego ya no, y estar sin él es demasiado raro y muy triste”, escribió la joven.