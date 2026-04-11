La casa de los famosos Colombia tomó radical decisión tras comportamientos agresivos: castigo cambiará destino del juego

La tensión en los últimos días ha alcanzado su punto máximo en La casa de los famosos Colombia, luego de que una serie de situaciones y comportamientos llevaran a la producción del reality a tomar decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

Hassam reaccionó a fuerte pelea de Eidevin y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’; estalló con mensaje: “Han sido ratas”

Aunque a lo largo de la competencia se han presentado diferencias entre los jugadores, esta semana todo dio un giro inesperado cuando algunos sobrepasaron los límites del respeto y la convivencia. Esto llevó a que, por decisión del público, Eidevin López fuera expulsado de la casa de forma definitiva.

Todo comenzó durante una dinámica de juego, en la que los ánimos se tensionaron entre el artista y Alejandro Estrada, quienes ya habían tenido varios enfrentamientos en días anteriores. Sin embargo, en esta ocasión la situación se salió de control, hasta el punto de que ambos llegaron al contacto físico, una regla que no se puede incumplir.

La tensión en La casa de los famosos Colombia llegó a su punto más alto. Foto: RCN

Los clips del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre el público y dividiendo las opiniones sobre quién tenía la culpa. No obstante, más allá de estas posturas, muchos coincidieron en exigir una sanción frente a este tipo de comportamientos, que no pueden normalizarse en el formato. Así las cosas, se anunció que la decisión quedaba en manos del público y, finalmente, con un 71 % de los votos, el hombre costeño abandonó el programa.

Sin embargo, la casa no recibió bien esta sorpresiva decisión. Es evidente que la convivencia con Alejandro no ha sido la mejor, por lo que varios participantes consideraron injusta la salida. Esto desató nuevos conflictos y discusiones marcadas por gritos y palabras subidas de tono. La situación también se reflejó al día siguiente, cuando en la cocina, mientras preparaban el desayuno, los ánimos volvieron a caldearse entre el actor, Karola, Alexa, Beba, Juanda Caribe y Tebi.

Se impuso un castigo histórico dentro del programa. Foto: RCN

Fue entonces cuando, en la noche, ‘El jefe’ volvió a pronunciarse, esta vez con lo que sería un castigo histórico:

“Lo que he tenido que presenciar en los últimos días bajo mi propio techo es francamente inaceptable. Es una falta de respeto hacia mí, hacia las reglas de este formato y, lo más grave, hacia el público que los está viendo. Yo pensé que la expulsión de Eidevin había sido una lección clara. Pensé que habían entendido la gravedad de cruzar los límites, pero me equivoqué. Ustedes decidieron ignorar la advertencia que hizo el público, burlarse de las normas y continuar con unas provocaciones que han destruido por completo el juego limpio”, dijo.

Así las cosas, como medida drástica, todos los jugadores quedaron en placa, sin posibilidad de salvarse. Lo más llamativo es que, por primera vez, las votaciones serán en negativo, es decir, los usuarios votarán por quien desean que abandone el juego. Además, se retiraron varios beneficios que Juancho y Valentino habían ganado gracias a su liderazgo.