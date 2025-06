Tarzán, exparticipante de ‘El Desafío’ recobró su libertad luego de 18 meses de detención, “no soy culpable”

“Lo que yo tuve fue detención domiciliaria preventiva. Soy inocente y lo seguiré siendo porque no hay nada que me involucre en ese fraude que se hizo. Soy solo uno más de lo que sucede comúnmente: personas que se aprovechan de otras, del buen corazón y de la confianza de sus amigos”.

View this post on Instagram

El exconcursante compartió detalles sobre su caso y aprovechó para responder a quienes lo señalaron injustamente . Comentó que todo comenzó en 2023, cuando se registró un movimiento de 20 millones de pesos en su cuenta, lo cual lo implicó directamente. “Confié en un amigo al prestarle mi cuenta, y eso me metió en un gran lío. Me relacionaron con un robo de una suma considerable de dinero”.

Además, en entrevista con La Red de Caracol Televisión, el deportista manifestó su alegría al declarar: “Amigos, ahora soy completamente libre. La libertad es invaluable, pero la verdadera paz viene del interior. Nunca estuve condenado ni en prisión intramural. Me dieron la libertad porque los tiempos procesales se vencieron, y eso demuestra que no había culpabilidad. La libertad es lo más valioso que tenemos. No confíen ciegamente, hay personas malintencionadas que no dudan en hacerle daño a otros. Hay que tener cuidado con quienes nos rodean”.