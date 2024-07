¿Qué pasó con el proceso judicial contra Tarzán, el famoso exparticipante del ‘Desafío’?

A finales del 2023, el nombre de Andrés Alfonso Miranda Mendoza se volvió tendencia en las redes sociales. Y es que no era para menos, el influencer y modelo, muy reconocido por su paso por el reality del Desafío en su edición en el 2022 había sido detenido y cobijado con una medida de aseguramiento por cargos de estafa y fraude.

La fiscal quinta especializada de Bogotá indicó que el exparticipante del Desafío tenía conocimiento de todo y se prestó para el fraude, con el fin de recibir un beneficio económico. Hecho por el cual le imputó los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, hurto por medios informáticos, fraude procesal y violación de datos personales.

E l juzgado 39 de control de garantías de Bogotá aceptó los argumentos de la Fiscalía y cobijó a Tarzán con detención domiciliaria mientras se adelantaba el proceso judicial. En entrevista exclusiva con SEMANA, Miranda aseguró que no tenía conocimiento ni participación en esos actos y que había sido engañado por una persona cercana.

“Yo simplemente le hice un favor a un amigo, pero nunca supe a qué se dedicaba”, indicó en ese momento. Me pidió que le recibiera un dinero en mi cuenta de Davivienda. Es alguien a quien conocí en Cartagena en medio de un trabajo de publicidad, que es a lo que me dedico. Desde que salí del reality yo hago publicidad en mis redes sociales y ese es el sustento de mi familia. Y temo que eso se vea afectado por esta situación que estoy viviendo”.

Pese a lo publicitado que fue el caso, desde el pasado 15 de marzo el expediente no ha tenido mayores movimientos. En esa fecha, el juzgado tercero de conocimiento de Bogotá ordenó la plena digitalización del proceso judicial. Un mes antes, otro juzgado había dejado en firme la decisión de medida de aseguramiento en contra de cinco personas, entre ellas Tarzán y el trabajador del banco.

Es decir, hasta el momento no se ha presentado el escrito de acusación que se traduce en el llamado a juicio; tampoco se han levantado las medidas privativas de la libertad, no se han firmado ni principios de oportunidad ni preacuerdos; y no se han emitido pronunciamientos de fondo.