Esta es la denuncia y las pruebas contra el influencer Mr Stiven por supuesto acceso carnal abusivo contra una menor de 13 años

El dinero, los lujos, el reconocimiento y más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales, han hecho de Stiven Tangarife Caicedo uno de los influencers más reconocidos del país. En sus publicaciones se le ve en viajes, eventos, con carros y motos de lujo. Imágenes que resultan descrestantes y al parecer así lo fueron para una niña de quien se habría aprovechado, y ahora tiene denuncia por el delicado delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años.

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El asunto es delicado, pues aunque no se trata de un acceso violento o por la fuerza, la denuncia pone sobre la mesa cómo, supuestamente Mr Stiven, como es conocido en las redes sociales, se habría aprovechado de su capacidad económica, sus motos de lujo y regalos costosos para seducir a una niña que en ese momento solo tenía 13 años.

El hecho, como era de esperarse, nació en las mismas redes sociales, según advierte la denuncia en poder de la Fiscalía. La presunta víctima habría subido en su cuenta de Tik Tok un video, y sin esperarlo recibió la respuesta del reconocido influencer con un: “muy bonita”, así consta en las pruebas que acompaña la denuncia.

La misma moto en la que Mr Stiven habría recogido a la menor de edad, aparece en las redes sociales del influencer. Foto: Suministrado a Semana API, Getty Images

Los hechos supuestamente ocurrieron en enero de 2024 y en ese momento la niña creyó que el contacto no era cierto, pues Mr Stiven era una celebridad. Pero al ver que se trataba de una cuenta verificada cruzaron datos de Instragram y líneas de teléfono para empezar a chatear.

Los videos y diálogos que se cruzaban confirmaron que sí, aunque le resultara extraño, era el reconocido influencer con quien estaba iniciando el diálogo.

El 20 de enero llegó el día de conocerse. Según la denuncia, Stiven Tangarife, pese a que la niña tenía solo 13 años, la habría invitado a salir, y fue a recogerla hasta su vivienda en Bello, un municipio aledaño a Medellín.

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Según la narración, Tangarife llegó acompañado de otras personas, por lo que la menor llegó a dudar en aceptar la invitación, pero, según se lee en la denuncia: decidió aceptar “para no hacerle perder la ida”.

Ese día habría ido a la lujosa zona de Las Palmas, en Medellín, en una moto Kawasaki verde de alto cilindraje que quedó registrada en un video y hoy obra como prueba. Esa misma moto aparece de forma reiterada en las fotos que tiene el reconocido influencer en su cuenta de Instagram, que tiene más de cinco millones de seguidores.

Stiven.tc, influencer Foto: Suministrado a Semana API, Getty Images

En esa subida a Palmas, narra la denuncia que fue presentada por la mamá de la supuesta víctima, muchas personas se le acercaban para tomarse fotos con Mr Stiven, con lo que confirmó que estaba saliendo con una celebridad. Esto justamente la hacía más vulnerable, un niña de solo 13 años, saliendo con una persona reconocida y adinerada.

Vino una segunda cita donde, según la denuncia, se habrían dado los hechos que hoy tienen a Tangarife denunciado ante la justicia. Esta se habría dado una semana después, el 27 de enero de 2024, pero el encuentro fue en la casa del influencer, ubicada también en el exclusivo sector de Las Palmas, en Medellín.

“En esta ocasión, ella le manifestó que se encontraba con una amiga llamada Salomé, a lo que él respondió que no existía inconveniente, que él estaría con un amigo y tanto ella como su amiga aceptaron la invitación y se dirigieron a la vivienda de este”, advierte la denuncia en poder de SEMANA.

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Las dos niñas tenían 13 años, pero eso no fue problema, en el encuentro tomaron licor, que según contó la presunta víctima no tenía claro de que se trataba, pues estaba en un termo mezclado “tipo coctel”.

El supuesto encuentro sexual se dio cuando la niña fue hasta la habitación de Tangarife, ahí hay que dejar claro que no fue un acto obligado, pero hay agravantes que tendría que evaluar la Fiscalía.

El primero la edad, el segundo el poder y reconocimiento del influencer, y además, que en ese encuentro le regaló unas costosas gafas marca Prada de 1.800.000 pesos.

“Posteriormente, sostuvieron relaciones sexuales por vía vaginal, después de esto, tanto ella como su amiga fueron llevadas a sus lugares de residencia por instrucciones del Sr. Tangarife”, advierte la denuncia.

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Tanagrife supuestamente trató de contactar de nuevo a la menor con promesas de regalos traídos desde los Estados Unidos, pero esta se negó. El tema se mantuvo en silencio hasta que le niña decidió contarle a su mamá lo que había ocurrido y de inmediato se presentó la denuncia.

SEMANA se contactó con el influencer Tangarife para preguntarle por el delicado señalamiento y prefirió no dar explicaciones, pero remitió a este medio con su abogado Jheiner Lago.

Lago, vía Whastapp, respondió que quería conocer la denuncia, se le informó de que se trataba. Al plantearle si quería dar su versión o responder algunas preguntas pidió que le fueran enviadas al correo y que él contestaría en los términos de ley, como ocurre con los derechos de petición.

Se le insistió por una respuesta previa a esta publicación y simplemente señalo: “sin comentarios al respecto”.

Sin embargo, cuando se conoció de la denuncia, Mr Stiven no hizo ninguna referencia seria a los delicados hechos y en sus redes sociales afirmó que: “ahora resulta que tengo una investigación, jajajaj, y yo viajando por todo el mundo sin problemas. Qué risa, no sabe qué más decir. Lo que yo conté sí es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó”.

Por medio de una comunicado, el equipo legal de Tangarife, identificado como Sonus, afirmó que “rechazamos de manera categórica todas las informaciones que han circulado en las últimas horas en redes sociales y medios digitales en contra de nuestro representado, las cuales son totalmente falsas e infundadas, no corresponden a la realidad y carecen de cualquier soporte probatorio”.