Elon Musk hizo oscuro pronóstico sobre lo que estaría construyendo la humanidad: “Estamos invocando al demonio”

La postura de Elon Musk respecto a la inteligencia artificial ha experimentado una transformación notable a lo largo de la última década. Lo que comenzó como una serie de advertencias sobre los peligros que esta tecnología representaba para la humanidad ha culminado en la creación de sus propias herramientas de computación avanzada, planteando una interrogante sobre la coherencia entre sus palabras y sus acciones actuales.

“Los humanos probablemente ya no estarán a cargo”: la drástica profecía de Elon Musk para los próximos años

Una advertencia que resonó en el mundo tecnológico

Hace aproximadamente una década, durante un evento en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el empresario utilizó una metáfora para ilustrar los riesgos de la inteligencia artificial. Musk comparó el desarrollo de estos sistemas con antiguos mitos de terror en los que el exceso de confianza suele llevar al desastre.

En aquel entonces, Elon Musk manifestó su preocupación: “Con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio”. El magnate explicó que, al igual que en los relatos donde se emplean elementos como el agua bendita y símbolos de protección, los creadores de estas tecnologías suelen estar convencidos de que pueden mantener el control total sobre lo que han invocado, aunque la historia de esos relatos suele demostrar que dicho control es inexistente.

El empresario recurrió a una particular metáfora para advertir sobre los riesgos de esta tecnología. Foto: AFP

Para Musk, la llegada de una inteligencia superior no era un problema cotidiano comparable a fallos en productos comerciales, sino un “riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana”.

La búsqueda de un equilibrio frente a los gigantes

La preocupación del dueño de Tesla no se limitaba a la teoría. En 2015, decidió pasar a la acción para evitar que empresas como Google establecieran un dominio absoluto sobre el sector. Su estrategia fue cofundar OpenAI, que en sus inicios se definió como una organización sin ánimo de lucro (un tipo de entidad cuyo objetivo no es generar beneficios económicos para sus dueños, sino cumplir una misión social).

Musk defendía la necesidad de que existiera una institución que diera prioridad al bienestar global. Según se lee en comunicaciones de la época, Elon Musk afirmaba que “OpenAI fue fundada como una organización sin ánimo de lucro, un contrapeso de código abierto para Google, más enfocada en la seguridad de la IA”. El concepto de código abierto se refiere a que las investigaciones y el software son públicos, permitiendo que cualquier persona los revise y mejore, actuando así como un mecanismo de transparencia.

El paso de la cautela a la construcción propia

A pesar de sus esfuerzos iniciales por frenar o regular el sector, el panorama cambió drásticamente tras su salida de OpenAI por diferencias con otros líderes de la organización. Lo que antes era una petición de “pausar” el avance tecnológico para evaluar riesgos, se convirtió en una competencia directa.

En la actualidad, Musk lidera su propia compañía del sector, denominada xAI, y ha puesto en marcha proyectos de enorme escala como Colossus. Este último es un superordenador, es decir, una máquina con una capacidad de procesamiento miles de veces superior a una computadora común, diseñada específicamente para entrenar modelos de lenguaje avanzados como Grok.

La postura de Musk cambió con los años y pasó de pedir cautela a competir directamente en el sector. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

Incluso con su pasado crítico, el empresario ha llegado a pronosticar recientemente que este mismo año o el próximo podríamos presenciar el surgimiento de una inteligencia que supere la capacidad humana. Esta nueva etapa parece haber dejado atrás su antigua imagen de alarmista, centrándose ahora en el desarrollo de la tecnología que alguna vez comparó con fuerzas incontrolables.