iPhone 18 Pro, de Apple: filtran los 4 colores que tendrían; quedaría atrás uno de sus tonos más populares

El mundo de la tecnología se ha visto sorprendido por una serie de imágenes que revelan el posible aspecto de los próximos teléfonos de alta gama de Apple.

Lo más llamativo de esta información no es solo lo que llega, sino lo que se va: el color naranja, que tanta atención captó en la generación anterior, parece haber cumplido su ciclo para dejar paso a una estética más sobria y profunda.

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Una renovación visual con cuatro protagonistas

Según las imágenes que han circulado recientemente a través de Digital Chat Station, la compañía de Cupertino habría seleccionado cuatro tonalidades para sus modelos más avanzados.

Las filtraciones apuntan a que el color carmesí será el acabado más llamativo de la próxima generación de iPhone. Foto: Weibo/Yeux1122/Phone Arena

De este grupo, el plateado es el único superviviente de las opciones actuales, manteniéndose como la elección clásica para quienes buscan un diseño tradicional.

Las verdaderas novedades vendrían de la mano de tres tonos inéditos:

Cereza oscuro (o carmesí): Se perfila como la estrella de este año. Es un tono rojizo profundo, similar al color del vino, que busca dar un aire sofisticado al dispositivo.

Se perfila como la estrella de este año. Es un tono rojizo profundo, similar al color del vino, que busca dar un aire sofisticado al dispositivo. Azul cielo: Una opción más clara y fresca que rompe con la seriedad de los otros tonos.

Una opción más clara y fresca que rompe con la seriedad de los otros tonos. Gris oscuro: Este color surge como una alternativa para quienes prefieren la elegancia del negro, ya que se rumorea que el negro puro no estará disponible en esta versión de 2026.

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¿De dónde surge esta información?

Estas revelaciones no provienen de un comunicado oficial, sino de lo que en el mundo tecnológico se conoce como filtraciones (información secreta que se hace pública antes de tiempo, aunque cada vez toma más fuerza la teoría de que muchas de esas filtraciones son programadas por las mismas compañías ‘afectadas’).

En este caso, el origen son unas fotografías de las “tapas” o cubiertas que protegen los lentes de la cámara trasera.

El gris oscuro llegaría como reemplazo del tradicional negro en los iPhone 18 Pro de 2026. Foto: Weibo/Yeux1122/Phone Arena

Estas piezas suelen ser fabricadas por empresas externas que preparan accesorios con antelación. Aunque las imágenes muestran colores muy definidos, es importante notar que el acabado final en el teléfono podría ser menos brillante y más refinado que lo que se ve en estas piezas de prueba.