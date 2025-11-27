Suscribirse

Tecnología

WhatsApp actualiza sus reglas y revela las tres prácticas ‘prohibidas’ que pueden llevar a la suspensión de una cuenta

El propósito de esta iniciativa es que los usuarios tomen conciencia de las conductas que pueden llevar a una penalización.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de noviembre de 2025, 12:38 p. m.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería donde mayor cantidad de información sensible se almacena.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería donde mayor cantidad de información sensible se almacena. | Foto: Getty Images

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, gracias a que millones de usuarios han encontrado en ella una herramienta práctica y efectiva para su comunicación diaria. Su uso no solo ha optimizado los procesos personales, sino también los profesionales.

Sin embargo, debido a su popularidad, la compañía ha reforzado sus medidas de seguridad para evitar infracciones a sus políticas y condiciones de uso. Cuando estas se presentan, WhatsApp toma acciones destinadas a proteger la seguridad de toda su comunidad.

Hace poco se anunció que el servicio comenzará a informar a los usuarios sobre los motivos más frecuentes que llevan a la suspensión de una cuenta, con el fin de que puedan conocerlos y prevenir comportamientos que deriven en una penalización.

WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.
WhatsApp tiene estrictitas políticas de seguridad. | Foto: 123rf

La compañía tecnológica ha decidido adoptar un enfoque educativo para que los usuarios eviten conductas que puedan generar la suspensión de su cuenta. Este enfoque se materializará en una guía que recopila las tres principales prohibiciones: el envío masivo de mensajes (conocido como ‘spam’), la mensajería automatizada y los mensajes no solicitados. Así lo ha revelado el portal especializado WABetaInfo tras analizar la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.35.7).

Contexto: Adiós a los chatbots en WhatsApp: Meta anuncia radical cambio en la aplicación de mensajería para 2026

Según los Términos del Servicio, WhatsApp recomienda no enviar mensajes “muy rápido, especialmente a personas que no conocen”, no utilizar mensajes ni marcación automática y evitar crear cuentas o grupos automatizados.

En cuanto a los mensajes no solicitados, la compañía aconseja no contactar a personas desconocidas utilizando listas de contactos que no pertenecen al usuario.

WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial.
WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial. | Foto: Anadolu via Getty Images

Esta guía de sugerencias para una mensajería segura y responsable aparecerá cuando se detecte una posible infracción, pero antes de aplicar una penalización, a modo de advertencia informativa.

Actualmente, la función está en desarrollo y se espera que llegue en una próxima actualización de la aplicación.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappPrivacidad de usuariosSeguridad digital

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.