Adiós a los chatbots en WhatsApp: Meta anuncia radical cambio en la aplicación de mensajería para 2026

Microsoft anunció que su asistente de inteligencia artificial (IA), Copilot, dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026, debido a las recientes actualizaciones en las políticas de la plataforma de mensajería, que eliminarán los chatbots de terceros.

La compañía llevó Copilot a WhatsApp en octubre del año pasado con el objetivo de ofrecer a los usuarios una alternativa adicional —además del chatbot Meta AI— para interactuar con la IA en un formato conversacional, resolver consultas y generar imágenes.

Desde su llegada, Copilot en WhatsApp ha ayudado a “millones de personas” en un entorno cotidiano y familiar. Sin embargo, dejará de funcionar en la plataforma a partir del 15 de enero de 2026, según detalló Microsoft.

Copilot fue integrado en WhatsApp en octubre del año anterior. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El cese se debe principalmente a los cambios en las políticas de Meta, que estipulan que, a partir de esa fecha, se eliminarán todos los chatbots impulsados por Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) de terceros.

WhatsApp señala que los proveedores y desarrolladores de tecnologías de IA o aprendizaje automático —incluidos los LLM, plataformas de IA generativa o asistentes de propósito general— tendrán “estrictamente prohibido” acceder o utilizar WhatsApp Business.

Como consecuencia, los chatbots de terceros no podrán utilizarse en WhatsApp a partir del próximo año. Entre ellos se encuentra ChatGPT de OpenAI, que ya anunció su salida de la plataforma. De esta manera, el único asistente disponible será Meta AI.

Microsoft aseguró que trabaja para garantizar una transición fluida y que los usuarios puedan seguir accediendo a Copilot desde sus dispositivos móviles, la web y el PC de manera sencilla.

Una vez Copilot deje de estar disponible en WhatsApp, los usuarios deberán recurrir a la aplicación móvil de Copilot para seguir chateando gratuitamente con el asistente desde sus teléfonos iOS o Android. Asimismo, Copilot seguirá accesible desde su página web oficial y desde la experiencia integrada en Windows para PC.

WhatsApp implementará a partir de enero de 2026 nuevas reglas que prohíben el acceso a IA de terceros. | Foto: 123rf

Finalmente, Microsoft recordó que quienes deseen conservar un registro de sus conversaciones con Copilot en WhatsApp deberán exportar su historial de chat antes del 15 de enero.