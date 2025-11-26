Suscribirse

Tecnología

Adiós a los chatbots en WhatsApp: Meta anuncia radical cambio en la aplicación de mensajería para 2026

La compañía implementará a partir de enero del próximo año nuevas reglas que prohíben el acceso a IA de terceros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
26 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
La empresa anunció que su asistente de IA dejará de funcionar en WhatsApp.
Microsoft anunció que su asistente de IA dejará de funcionar en WhatsApp. | Foto: Getty Images

Microsoft anunció que su asistente de inteligencia artificial (IA), Copilot, dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026, debido a las recientes actualizaciones en las políticas de la plataforma de mensajería, que eliminarán los chatbots de terceros.

La compañía llevó Copilot a WhatsApp en octubre del año pasado con el objetivo de ofrecer a los usuarios una alternativa adicional —además del chatbot Meta AI— para interactuar con la IA en un formato conversacional, resolver consultas y generar imágenes.

Desde su llegada, Copilot en WhatsApp ha ayudado a “millones de personas” en un entorno cotidiano y familiar. Sin embargo, dejará de funcionar en la plataforma a partir del 15 de enero de 2026, según detalló Microsoft.

Los chatbots muestran límites graves al identificar hechos, fuentes e imágenes reales.
Copilot fue integrado en WhatsApp en octubre del año anterior. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El cese se debe principalmente a los cambios en las políticas de Meta, que estipulan que, a partir de esa fecha, se eliminarán todos los chatbots impulsados por Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) de terceros.

WhatsApp señala que los proveedores y desarrolladores de tecnologías de IA o aprendizaje automático —incluidos los LLM, plataformas de IA generativa o asistentes de propósito general— tendrán “estrictamente prohibido” acceder o utilizar WhatsApp Business.

Contexto: La nueva función de ChatGPT que permite encontrar el producto adecuado en minutos y simplifica por completo las compras online

Como consecuencia, los chatbots de terceros no podrán utilizarse en WhatsApp a partir del próximo año. Entre ellos se encuentra ChatGPT de OpenAI, que ya anunció su salida de la plataforma. De esta manera, el único asistente disponible será Meta AI.

Microsoft aseguró que trabaja para garantizar una transición fluida y que los usuarios puedan seguir accediendo a Copilot desde sus dispositivos móviles, la web y el PC de manera sencilla.

Una vez Copilot deje de estar disponible en WhatsApp, los usuarios deberán recurrir a la aplicación móvil de Copilot para seguir chateando gratuitamente con el asistente desde sus teléfonos iOS o Android. Asimismo, Copilot seguirá accesible desde su página web oficial y desde la experiencia integrada en Windows para PC.

WhatsApp
WhatsApp implementará a partir de enero de 2026 nuevas reglas que prohíben el acceso a IA de terceros. | Foto: 123rf

Finalmente, Microsoft recordó que quienes deseen conservar un registro de sus conversaciones con Copilot en WhatsApp deberán exportar su historial de chat antes del 15 de enero.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

2. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

3. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

4. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CopilotwhatsappChatbot WhatsappInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.