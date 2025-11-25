Suscribirse

Tecnología

La nueva función de ChatGPT que permite encontrar el producto adecuado en minutos y simplifica por completo las compras online

Coincidiendo con la semana del Black Friday, la compañía liderada por Sam Altman anunció su intención de ofrecer una nueva experiencia de investigación de compras.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
25 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
Creativo
ChatGPT ayuda a elegir el producto perfecto en el proceso de compra 'online' con la nueva experiencia Shopping Research. | Foto: Getty Images/iStockphoto

OpenAI lanzó su nueva experiencia Shopping Research en ChatGPT que, diseñada para facilitar el proceso de compra online, investiga por el usuario y crea una guía de compra personalizada con varias sugerencias de productos, de cara a ayudar a los usuarios a decidirse por la opción más adecuada según sus necesidades.

Coincidiendo con la semana del Black Friday, uno de los momentos del año en el que se realizan más compras online, la compañía dirigida por Sam Altman trasladó su intención de ofrecer una nueva experiencia de investigación de compras que actúe como un asistente en ChatGPT, con el objetivo de simplificar cómo las personas encuentran los productos más adecuados en base a sus intereses.

Contexto: Cinco ciberestafas que se disparan en Black Friday: cuide su dinero para evitar que delincuentes se lo roben durante una compra

Así, la experiencia Shopping Research permite que, en lugar de que el usuario tenga que buscar en múltiples sitios web de forma individual valorando las características de cada producto, ChatGPT ofrezca una guía de compra personalizada realizando la búsqueda en lugar del usuario y en un tiempo mucho más reducido.

Como explicó la compañía en un comunicado en su web, con Shopping Research el proceso de búsqueda de productos se convierte en una conversación, ya que una vez el usuario describe qué está buscando, el chatbot comenzará a hacer preguntas inteligentes relacionadas para aclarar los detalles y buscar los productos más adecuados.

Tienda virtual Compras virtuales
Tienda virtual Compras virtuales | Foto: 123rf

Por ejemplo, bastará con detallar deseos de compra en el chat como “Bolso de hombro blanco de piel, con detalles dorados, por menos de 400 euros” o “Busca un nuevo teclado que tenga una buena valoración”, para comenzar un proceso de búsqueda de producto.

Así, mientras ChatGPT habla con los usuarios, realiza un rastreo profundo en los distintos sitios web en Internet para ofrecer recomendaciones personalizadas en minutos. Estas recomendaciones se mostrarán en categorías como la electrónica, belleza, hogar y jardín, cocina o deporte y aire libre, entre otros.

Compra tiendas almacenes
Los usuarios podrán realizar la compra accediendo directamente al sitio web del producto en cuestión. | Foto: Adobe Stock

Además de las sugerencias de producto, los usuarios también recibirán una guía de compra en la que se detallarán las diferencias clave entre un producto y otro, así como las ventajas y desventajas de cada uno, para ayudar a tomar una decisión de compra más acertada.

Igualmente, cabe destacar que el chatbot ofrecerá resultados de productos obtenidos de “fuentes de alta calidad” y, para que los usuarios puedan investigar más sobre dichos productos, citará las fuentes de donde los ha obtenido.

Una vez comparados los productos y tomada una decisión, los usuarios podrán realizar la compra accediendo directamente al sitio web del producto en cuestión. No obstante, la idea de OpenAI es que “en el futuro” también se puedan hacer compras más directas desde la función para comprar a través de ChatGPT Instant Checkout para los comercios compatibles.

Contexto: Si quiere evitar que lo añadan a grupos de WhatsApp sin permiso, active esta opción para detener automáticamente fraudes y spam

Para acceder a Shopping Research en ChatGPT basta con realizar una pregunta sobre un producto deseado y seleccionar la opción recomendada de búsqueda de compras. También se puede activar directamente esta opción en el menú del chat.

Con todo ello, OpenAI ha detallado que Shopping Research ya se ha comenzado a desplegar en ChatGPT para dispositivos móviles y en la web, para usuarios registrados en ChatGPT gratuito, Go, Plus y Pro, con un uso “casi ilimitado”. Asimismo, esta experiencia también está integrada en las actualizaciones diarias personalizadas ChatGPT Pulse, donde puede sugerir proactivamente productos basándose en conversaciones previas.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

2. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

3. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

4. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

5. Estados Unidos podría quitar el pasaporte a colombianos que lleguen con esta versión del documento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OpenAIChatGPTCompras online

Noticias Destacadas

Ya disponible el nuevo modelo Claude Opus 4.5 de Anthropic, que lidera en programación, agentes y uso informático.

Claude Opus 4.5, la inteligencia artificial que ya es considerada la “mejor” para la programación, los agentes y el uso informático

Redacción Tecnología
La NASA habría puesto en marcha, de manera discreta, su protocolo de defensa planetaria después de identificar un comportamiento extraño en el cometa.

¿Amenaza en el espacio? La NASA reveló por qué desplegó su defensa planetaria con el cometa interestelar 3I/ATLAS

Redacción Tecnología
Creativo

La nueva función de ChatGPT que permite encontrar el producto adecuado en minutos y simplifica por completo las compras online

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.