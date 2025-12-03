‘Modo Navidad’ en WhatsApp: así de fácil y rápido puede activarlo sin tener que descargar otras aplicaciones

Llegó diciembre, uno de los meses más esperados por millones de personas en el mundo, pues marca el cierre de un año y la bienvenida a otro. Además, es el momento de celebrar la Navidad junto a la familia y los amigos, una fecha en la que se intercambian regalos, se comparten cenas especiales y la unión se hace más evidente.

Por esta razón, algunos aprovechan para vivir el espíritu navideño desde el primer día, no solo decorando sus hogares con luces, arreglos y figuras alusivas, sino también llevando ese ambiente festivo a sus dispositivos móviles, especialmente a aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

WhatsApp permite personalizar la cuenta de diferentes maneras. | Foto: 123rf

El servicio de Meta es uno de los más utilizados para comunicarse tanto en el ámbito personal como laboral, debido a su versatilidad y a las diversas funciones de personalización que ha incorporado con el tiempo. Para quienes deseen darle un toque navideño a su cuenta, existen opciones sencillas y eficaces que no requieren instalar aplicaciones externas que suelen ocupar espacio de almacenamiento.

Una de las alternativas más prácticas es cambiar el fondo de los chats. Desde la configuración, en la sección ‘Chats’, es posible elegir un nuevo fondo desde la galería, lo que permite usar cualquier imagen navideña previamente descargada.

Los emojis y stickers también cumplen un papel importante en la personalización. WhatsApp permite descargar paquetes de stickers desde su tienda interna, muchos de ellos con temática decembrina. En cuanto a los emojis, se pueden usar íconos relacionados con la nieve, estrellas, dulces y otros elementos típicos de la temporada.

Esta es la forma en que se puede activar el 'modo Navidad' en pocos minutos. | Foto: Getty Images

Quienes lo prefieran también pueden actualizar la foto de perfil y el estado con motivos navideños. Una corona, un adorno, un gorro de Papá Noel o una ilustración sencilla pueden aportar un toque festivo. En el caso de los estados, los usuarios suelen optar por frases, mensajes propios de la época o fotos decoradas con filtros y efectos.