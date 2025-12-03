Suscribirse

Tecnología

‘Modo Navidad’ en WhatsApp: así de fácil y rápido puede activarlo sin tener que descargar otras aplicaciones

La aplicación de mensajería ofrece diversas funciones y herramientas integradas para personalizar la experiencia del usuario, pero muchas de ellas suelen pasar desapercibidas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de diciembre de 2025, 7:10 p. m.
Los usuarios pueden decorar su cuenta de WhatsApp para darle la bienvenida a la Navidad.
Los usuarios pueden decorar su cuenta de WhatsApp para darle la bienvenida a la Navidad. | Foto: Getty Images

Llegó diciembre, uno de los meses más esperados por millones de personas en el mundo, pues marca el cierre de un año y la bienvenida a otro. Además, es el momento de celebrar la Navidad junto a la familia y los amigos, una fecha en la que se intercambian regalos, se comparten cenas especiales y la unión se hace más evidente.

Por esta razón, algunos aprovechan para vivir el espíritu navideño desde el primer día, no solo decorando sus hogares con luces, arreglos y figuras alusivas, sino también llevando ese ambiente festivo a sus dispositivos móviles, especialmente a aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.
WhatsApp permite personalizar la cuenta de diferentes maneras. | Foto: 123rf

El servicio de Meta es uno de los más utilizados para comunicarse tanto en el ámbito personal como laboral, debido a su versatilidad y a las diversas funciones de personalización que ha incorporado con el tiempo. Para quienes deseen darle un toque navideño a su cuenta, existen opciones sencillas y eficaces que no requieren instalar aplicaciones externas que suelen ocupar espacio de almacenamiento.

Contexto: ¿ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp? Esto es lo que se sabe

Una de las alternativas más prácticas es cambiar el fondo de los chats. Desde la configuración, en la sección ‘Chats’, es posible elegir un nuevo fondo desde la galería, lo que permite usar cualquier imagen navideña previamente descargada.

Los emojis y stickers también cumplen un papel importante en la personalización. WhatsApp permite descargar paquetes de stickers desde su tienda interna, muchos de ellos con temática decembrina. En cuanto a los emojis, se pueden usar íconos relacionados con la nieve, estrellas, dulces y otros elementos típicos de la temporada.

Esta es la forma en que se puede activar el 'modo Navidad' en pocos minutos.
Esta es la forma en que se puede activar el 'modo Navidad' en pocos minutos. | Foto: Getty Images

Quienes lo prefieran también pueden actualizar la foto de perfil y el estado con motivos navideños. Una corona, un adorno, un gorro de Papá Noel o una ilustración sencilla pueden aportar un toque festivo. En el caso de los estados, los usuarios suelen optar por frases, mensajes propios de la época o fotos decoradas con filtros y efectos.

Con ayuda de estos trucos no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros que, en algunos casos, no resultan del todo confiables. Aprovechar las herramientas de personalización que ofrece WhatsApp permite disfrutar de una experiencia más atractiva y acorde con la temporada, así como con otras celebraciones a lo largo del año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappNavidadDiciembre

Noticias Destacadas

Los estafadores estudian perfiles en línea para construir fraudes más realistas.

Google apuesta por la seguridad de sus usuarios y anuncia novedosa función que permitirá detectar estafas en mensajes

Redacción Tecnología
La sonda espacial Lucy de la NASA captó al cometa 3I/ATLAS el 16 de septiembre de 2025 a 240 millones de millas de distancia, mostrando su cola y halo de gas.

Comienza la cuenta regresiva para el acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra: “Nunca hemos visto de cerca”

Redacción Tecnología
Los usuarios pueden decorar su cuenta de WhatsApp para darle la bienvenida a la Navidad.

‘Modo Navidad’ en WhatsApp: así de fácil y rápido puede activarlo sin tener que descargar otras aplicaciones

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.