Instagram sorprende con una función que por fin pone el algoritmo en manos del usuario

Instagram anunció el miércoles una función que marca un giro en la relación entre usuarios y plataformas digitales: la posibilidad de ver y ajustar el algoritmo que determina los contenidos de Reels. La herramienta, impulsada por inteligencia artificial (IA), fue presentada como un avance que otorga mayor control al usuario en un terreno tradicionalmente opaco.

La plataforma, propiedad de Meta, presentó “Tu algoritmo”, accesible desde un ícono ubicado en la esquina superior derecha de Reels. Allí, los usuarios pueden observar los temas que Instagram interpreta como parte de sus intereses, basándose en su historial de visualización.

En una publicación oficial, Meta explicó que esta nueva opción permite indicar directamente qué contenidos se desea ver, con recomendaciones que se actualizan de inmediato.

“Instagram siempre ha sido un sitio para profundizar en tus intereses y conectar con amigos”, afirmó la compañía en su blog. “A medida que tus intereses evolucionan con el tiempo, queremos darte formas más significativas de controlar lo que ves”.

Una ventana inédita al funcionamiento interno del algoritmo

La función proporciona un resumen de los intereses predominantes del usuario y además permite escribir temas específicos para afinar la experiencia. Esto supone un nivel de transparencia que responde a las demandas de reguladores y consumidores, quienes han insistido en que las plataformas deben explicar mejor cómo se determina el contenido que aparece en pantalla.

Instagram ofrece un nivel de transparencia que responde a las exigencias de reguladores y consumidores. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los críticos han advertido durante años que este proceso de selección puede reforzar opiniones preexistentes y generar “cámaras de eco”, así como amplificar material nocivo. Aun así, las empresas tecnológicas han sido reacias a exponer detalles sobre sus algoritmos, considerados por muchos como “el ingrediente secreto” para retener a sus audiencias.

Instagram destacó que busca “liderar el camino” con esta iniciativa y adelantó que la herramienta llegará en próximas actualizaciones a la pestaña Explorar y a otras secciones de la aplicación.

Un lanzamiento que se da en un contexto de mayor escrutinio global

La nueva función debutó en Estados Unidos este miércoles y estará disponible globalmente en inglés en las próximas semanas, según confirmó la compañía. El anuncio llega además en un momento especialmente sensible para las redes sociales.

El anuncio coincide con un momento de fuerte escrutinio sobre el impacto social de las plataformas digitales. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Meta presentó “Tu algoritmo” apenas un día después de que Australia implementara una prohibición inédita a nivel mundial que impide a menores de 16 años utilizar plataformas como Instagram. El gobierno australiano explicó que la medida busca “recuperar el control” sobre las grandes tecnológicas y proteger a los menores de lo que calificó como “algoritmos depredadores”.

En medio de ese debate internacional, Instagram apuesta por una herramienta que promete mayor claridad y capacidad de decisión para quienes, hasta ahora, apenas podían influir en aquello que el sistema les mostraba.