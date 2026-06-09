La nueva función de Instagram que cambiará por completo el feed: así podrá renovar el estilo de su perfil

Instagram hizo oficial una nueva función que permitirá reorganizar manualmente todas las publicaciones del ‘feed’, dando a los usuarios la posibilidad de rediseñar su perfil y destacar el contenido que consideren más importante.
Con esta novedad, la red social propiedad de Meta busca ofrecer una mayor flexibilidad y control creativo sobre las fotografías y vídeos compartidos. Hasta ahora, las publicaciones se mostraban de forma cronológica, salvo aquellas fijadas en la parte superior del perfil.
Ahora, gracias a la herramienta denominada ‘Reordena la cuadrícula’, los usuarios podrán decidir qué contenido aparece primero según sus preferencias. Esto permitirá destacar una fotografía especial, recuperar publicaciones antiguas o crear una estética más cuidada y creativa en el perfil, ya sea organizando las imágenes por colores, temática o estilo visual.
Instagram explicó en un comunicado que esta función pretende ofrecer total libertad para reorganizar el contenido de forma sencilla. Para utilizarla, basta con mantener pulsada una fotografía o reel para abrir el menú de opciones y seleccionar ‘Reordena la cuadrícula’. Después, el usuario podrá arrastrar y soltar cada publicación en la posición deseada.
Las publicaciones y reels fijados continuarán apareciendo en la parte superior del perfil, incluso cuando se utilice esta herramienta. Esta función complementa las opciones de personalización que Instagram comenzó a implementar desde 2022 para ayudar a los usuarios a diseñar un ‘feed’ más atractivo y personalizado.
La herramienta también representa una ventaja para los creadores de contenido, quienes podrán adaptar mejor sus perfiles a su identidad visual, temática o proyectos específicos. Incluso, permitirá convertir el perfil en una especie de portafolio digital para fotógrafos, artistas o marcas.
Otra de las ventajas es la posibilidad de recuperar publicaciones antiguas y darles nuevamente visibilidad en la primera página del perfil, una de las secciones que suele generar mayor interacción entre quienes visitan una cuenta.
Instagram anunció esta novedad a través de la cuenta de Creators, desde donde compartió detalles sobre las nuevas posibilidades creativas para transformar la apariencia del ‘feed’.
La función de reorganización del perfil comenzó a desplegarse de forma gradual en España, por lo que llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.
*Con información de Europa Press.