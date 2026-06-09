La nueva función de Instagram que cambiará por completo el feed: así podrá renovar el estilo de su perfil

Instagram hizo oficial una nueva función que permitirá reorganizar manualmente todas las publicaciones del ‘feed’, dando a los usuarios la posibilidad de rediseñar su perfil y destacar el contenido que consideren más importante.

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Con esta novedad, la red social propiedad de Meta busca ofrecer una mayor flexibilidad y control creativo sobre las fotografías y vídeos compartidos. Hasta ahora, las publicaciones se mostraban de forma cronológica, salvo aquellas fijadas en la parte superior del perfil.

Ahora, gracias a la herramienta denominada ‘Reordena la cuadrícula’, los usuarios podrán decidir qué contenido aparece primero según sus preferencias. Esto permitirá destacar una fotografía especial, recuperar publicaciones antiguas o crear una estética más cuidada y creativa en el perfil, ya sea organizando las imágenes por colores, temática o estilo visual.

Instagram explicó en un comunicado que esta función pretende ofrecer total libertad para reorganizar el contenido de forma sencilla. Para utilizarla, basta con mantener pulsada una fotografía o reel para abrir el menú de opciones y seleccionar ‘Reordena la cuadrícula’. Después, el usuario podrá arrastrar y soltar cada publicación en la posición deseada.

Los usuarios podrán cambiar el orden de fotos y videos sin depender de la fecha de publicación. Foto: AFP

Las publicaciones y reels fijados continuarán apareciendo en la parte superior del perfil, incluso cuando se utilice esta herramienta. Esta función complementa las opciones de personalización que Instagram comenzó a implementar desde 2022 para ayudar a los usuarios a diseñar un ‘feed’ más atractivo y personalizado.

La herramienta también representa una ventaja para los creadores de contenido, quienes podrán adaptar mejor sus perfiles a su identidad visual, temática o proyectos específicos. Incluso, permitirá convertir el perfil en una especie de portafolio digital para fotógrafos, artistas o marcas.

Otra de las ventajas es la posibilidad de recuperar publicaciones antiguas y darles nuevamente visibilidad en la primera página del perfil, una de las secciones que suele generar mayor interacción entre quienes visitan una cuenta.

La herramienta se llama “Reordena la cuadrícula”. Foto: 123RF

Instagram anunció esta novedad a través de la cuenta de Creators, desde donde compartió detalles sobre las nuevas posibilidades creativas para transformar la apariencia del ‘feed’.

La función de reorganización del perfil comenzó a desplegarse de forma gradual en España, por lo que llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

*Con información de Europa Press.