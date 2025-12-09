Suscribirse

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años: se conoció la ‘lista negra’ de las apps

Australia bloquea el acceso de menores de 16 años a redes sociales como Instagram y TikTok.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 4:04 a. m.
Cientos de miles de jóvenes amanecieron sin acceso a sus aplicaciones favoritas.
La ley obliga a las plataformas a eliminar cuentas de adolescentes o enfrentar multas millonarias. | Foto: Getty Images

Australia prohibió este miércoles a legiones de adolescentes acceder a redes sociales, con una medida histórica que busca “retomar el control” de manos de los gigantes tecnológicos detrás de plataformas como Instagram y TikTok.

Las compañías deberán eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

“Esto es Australia diciendo que ya basta”, declaró el primer ministro Anthony Albanese. “Uno de los mayores cambios culturales que nuestra nación ha enfrentado”, añadió, asegurando que buscan “retomar el control” frente a los gigantes tecnológicos.

El gobierno sostiene que la medida es necesaria para proteger a los niños de los “algoritmos depredadores” que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia.

La ‘lista negra’ de aplicaciones

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kick, Twitch, Threads y X. La medida ha sido celebrada por padres preocupados por el uso excesivo del móvil.

La decisión llega tras preocupaciones sobre acoso, violencia y exposición a contenidos inapropiados.
Dany Elachi considera la medida un límite necesario que debería haberse impuesto hace tiempo. | Foto: Getty Images

Mia Bannister, madre de un adolescente que se suicidó tras sufrir acoso en internet, expresó a AFP antes de la prohibición: “Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad”. Para otros, como Dany Elachi, padre de cinco hijos, la prohibición representa “un límite” que debería haberse establecido hace tiempo.

Contexto: Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

Reacciones de los adolescentes y el mundo

La medida australiana también ha generado curiosidad internacional entre jóvenes de otras naciones. “Los estudiantes de hoy en día están muy distraídos”, señaló Mitchelle Okinedo, una estudiante nigeriana de 15 años. Mientras tanto, Santiago Ramírez Rojas, de 16 años, afirmó que “las redes sociales son muy importantes hoy en día para expresarse, sin importar la edad”.

Reddit podría llevar la prohibición australiana al Tribunal Supremo del país.
Meta, YouTube y otros gigantes tecnológicos critican la prohibición y estudian posibles impugnaciones legales. | Foto: Getty Images

Meta, YouTube y otros gigantes tecnológicos criticaron la prohibición, que afectará a una gran cantidad de usuarios. Aunque aceptaron cumplir con la medida, se esperan impugnaciones legales, y Reddit podría intentar revocar la prohibición ante el Tribunal Supremo de Australia.

Contexto: TikTok estrena nueva función que busca mejorar la conexión con amigos y familiares: así funcionará

Riesgos y desafíos de la medida

Meta advirtió que “esta ley mal desarrollada puede llevar a los jóvenes a plataformas o aplicaciones menos reguladas”, aumentando los riesgos para los adolescentes. El gobierno australiano reconoce que la prohibición no será perfecta y que los menores más astutos podrían encontrar formas de evadirla.

Las empresas de redes sociales serán responsables de verificar que los usuarios tengan 16 años o más. Algunas planean usar inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotos, mientras que los jóvenes podrán demostrar su edad con documentos oficiales. Aplicaciones como Roblox, Pinterest y WhatsApp quedan actualmente exentas, aunque la lista sigue en revisión.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

prohibiciónRedes socialesmenoresAplicaciones

