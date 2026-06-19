Descubren una “guardería cooperativa” de tigres y el hallazgo sacude a la ciencia: “Nunca había visto algo así”

La tecnología de los drones permitió revelar un secreto que la naturaleza guardaba celosamente en Asia. Un equipo de filmación en el Parque Nacional de Bardiya (Nepal) logró captar imágenes inéditas que desafían el conocimiento científico sobre el tigre de Bengala.

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Una “guardería” inesperada

Durante el rodaje de la serie Tiger Island, de BBC Earth, los investigadores utilizaron drones para observar la vida cotidiana de estos tigres en una pequeña isla fluvial.

Gracias a ello, descubrieron una escena de comportamiento comunitario: una hembra llamada Goma fue registrada cuidando no solo a sus dos cachorros, sino también a tres crías de otra tigresa de la zona, bautizada como Jugini.

Mientras Jugini se encontraba a cierta distancia cazando y alimentándose, Goma asumió el rol de “niñera”, al vigilar y proteger simultáneamente a las cinco crías. Este acto de crianza compartida y cooperación mutua es un comportamiento que los biólogos nunca habían documentado en la historia de esta especie.

Los puntos clave del descubrimiento fueron:

Las protagonistas: Dos hembras residentes, Goma (madre de 2 cachorros) y Jugini (madre de 3).

Dos hembras residentes, Goma (madre de 2 cachorros) y Jugini (madre de 3). El comportamiento: Cuidado cooperativo y relevo de funciones de caza y vigilancia entre felinos adultos.

Cuidado cooperativo y relevo de funciones de caza y vigilancia entre felinos adultos. Las herramientas: Drones no invasivos que permitieron monitorear zonas de difícil acceso en el Parque Nacional de Bardiya.

Drones no invasivos que permitieron monitorear zonas de difícil acceso en el Parque Nacional de Bardiya. El impacto: Desmonta la teoría evolutiva clásica que catalogaba a estos depredadores como estrictamente aislados.

El fin del mito del depredador solitario

Hasta ahora, los libros de texto de biología y los registros de conservación describían a los tigres como seres estrictamente solitarios —que prefieren vivir, cazar y desplazarse por su cuenta sin formar manadas como los leones— y altamente territoriales, defendiendo su espacio de manera agresiva ante cualquier rival.

Expertos creen que la vida social de los tigres es más compleja de lo pensado. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta tregua documentada en Nepal sugiere que su estructura social es mucho más flexible y sofisticada de lo que la ciencia estimaba. El biólogo y experto en grandes felinos Dan O’Neill confesó su asombro al observar que estas hembras compartían de forma pacífica las responsabilidades de la maternidad, lo que rompe con la premisa tradicional de que estos ejemplares nunca se cruzan de forma voluntaria.

“Nunca había visto algo así, una madre dejando a sus cachorros con otra; esto es sin duda algo diferente”, puntualizó el experto.

¿Por qué cooperan las tigresas? Las dos hipótesis de los biólogos

Aunque los especialistas locales continúan analizando las horas de metraje captadas por los drones, la comunidad científica maneja dos hipótesis principales para explicar esta extraña alianza:

Alianza táctica de protección: Se cree que las madres podrían estarse uniendo como una estrategia de defensa colectiva para enfrentar la amenaza de tigres machos alfa (quienes a menudo cometen infanticidio para forzar el celo de las hembras), manteniendo a todos los cachorros más seguros en grupo. Lazos de sangre y parentesco: Existe la fuerte sospecha de que Goma y Jugini son parientes cercanas, posiblemente madre e hija o hermanas. El análisis de linaje explicaría por qué Jugini se siente lo suficientemente cómoda como para dejar a su descendencia bajo el cuidado de Goma mientras ella se desplaza por el territorio.

Este descubrimiento en Nepal demuestra que, a pesar de ser una de las especies más estudiadas del mundo, los tigres de Bengala todavía guardan dinámicas ocultas que obligan a los científicos a replantearse las estrategias de conservación en entornos salvajes.