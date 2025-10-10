Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, marca gol y rompe en llanto: video da la vuelta al mundo

Este viernes, 10 de octubre de 2025, el hijo del fallecido Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo, es tendencia en el mundo entero. El delantero fue titular con su equipo, Tigre, ante Newell’s, por la jornada 12 del campeonato argentino.

La historia se hace aún más emotiva, tomando en cuenta que el tanto de Ignacio Russo se da dos días después de la muerte de su padre, Miguel Ángel. Con gallardía, el delantero de 24 años explicó por qué iba a jugar el partido ante, a pesar de la muerte de su progenitor.

“Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo (...) Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física, espiritualmente va a estar siempre”, dijo Ignacio, antes del juego entre Tigre y Newell’s, en diálogo con Radio La Red de Argentina.

Ignacio Russo (blanco) hijo de Miguel Ángel y jugador activo de Tigres en Argentina. | Foto: Getty Images

Video del gol, llanto y festejo de Ignacio Russo recordando a Miguel Ángel

Corrían los 22′ del primer tiempo del partido entre Newell’s y Tigre, este viernes 10 de octubre, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario (Argentina).

Ignacio Russo finiquitó en gol una contra letal de Tigre, empujando el balón y marcando el 1-0 parcial del partido. El jugador no aguantó el llanto, se tiró al piso y sus compañeros fueron a abrazarlo. El gesto le da la vuelta al mundo entero.

EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Acto seguido, Ignacio se paró del suelo, levantó su camiseta y señaló un tatuaje que, según los medios argentinos, reseña una frase que Miguel Ángel dijo cuando dirigía a Millonarios, recién arrancando su lucha contra el cáncer de próstata: “Todo se cura con amor”.

El gol de Ignacio Russo, justo ante Newell’s, eterno rival de Rosario Central

Miguel Ángel Russo pasó por Estudiantes, Vélez, Millonarios, Boca Juniors y otros más. En todos dejó huella, pero Rosario Central y él tejieron un hilo rojo que quedará para la eternidad.

El fallecido entrenador supo vestirse con los colores de Central en momentos difíciles para el equipo. Desde mirar de reojo los puestos de descenso, hasta lograr un campeonato, Miguel Ángel quedó en las letras doradas del canalla.

Miguel Ángel Russo con la hinchada de Rosario Central al fondo. | Foto: Getty Images

Hoy, en medio de las ceremonias por la muerte de su padre, Ignacio Russo le rinde tributo a su padre con un gol ante el rival eterno de Central: Newell’s.