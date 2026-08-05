Cuenta regresiva: científicos anuncian un evento sin precedentes que podría marcar la historia en agosto

La cuenta regresiva empezó para el eclipse solar total que inicia el 12 de agosto, día en el que algunos países disfrutarán de este histórico evento, el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

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El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste.

El primer eclipse del Trío de Eclipses tendrá lugar este 12 de agosto al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte en el momento de la totalidad. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destacan que “esta circunstancia producirá imágenes de una belleza única”.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028). Foto: Getty Images

El Gobierno ha elegido el Observatorio de Yebes como sede oficial de seguimiento del eclipse solar total. El mayor observatorio del IGN, situado a 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud, acogerá la retransmisión en directo con expertos del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Agencia Espacial Española (AEE), además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de observar el fenómeno con máxima seguridad, usando gafas certificadas ISO 12312-2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

La cámara estenopeica permite observar el Sol de forma indirecta, sin mirar directamente al astro. Foto: Getty Images

Además, el Gobierno de España pide a la ciudadanía una planificación rigurosa de sus desplazamientos con antelación, porque se prevén congestiones severas y prolongadas antes y después del eclipse, con horas de retenciones en carreteras principales y secundarias.

Se recomienda, por tanto, evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante la oscuridad súbita y extremar la precaución durante la conducción y seguir las normas de seguridad vial.

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El Consejo de Ministros aprobó el 29 de julio de 2025 la creación de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, e integrada por trece ministerios. Es la primera vez en la historia de España que el Gobierno crea un organismo específico para gestionar un fenómeno astronómico.

El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), también ha puesto al servicio de la ciudadanía la web www.trioeclipses.es. Este portal ofrece información útil para la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad científica y los organismos colaboradores.

*Con información de Europa Press.