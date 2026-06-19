Hallazgo histórico en el Amazonas: descubren el animal eléctrico capaz de producir descargas 20 veces más fuertes que una Taser

Diversas especies animales presentan capacidades extraordinarias, pero pocas han sorprendido tanto a la ciencia como una reciente investigación sobre las anguilas eléctricas. Un equipo de científicos confirmó que Electrophorus voltai puede alcanzar descargas de hasta 860 voltios, convirtiéndolo en el animal con mayor potencia eléctrica registrada en la naturaleza hasta el momento.

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Este hallazgo ha sorprendido a la comunidad científica porque supera con claridad los cerca de 650 voltios que se atribuían previamente a las anguilas más potentes conocidas. Además, la electricidad no proviene de ningún mecanismo artificial, sino del propio organismo de este pez que habita en los ríos tropicales de Sudamérica.

En las aguas turbias y poco iluminadas del Amazonas, este animal desarrolló una adaptación excepcional: la capacidad de generar electricidad como herramienta de supervivencia. Este rasgo evolutivo le permite desenvolverse en un entorno hostil, y aún hoy sigue siendo objeto de estudio debido a los múltiples enigmas.

La electricidad no proviene de ningún mecanismo artificial, sino del propio organismo de este pez. Foto: Getty Images

Durante más de dos siglos y medio se pensó que solo existía una especie de anguila eléctrica, identificada como Electrophorus electricus. No obstante, investigaciones recientes basadas en análisis genéticos, ecológicos y morfológicos demostraron que en realidad existen tres especies dentro de este género, entre ellas Electrophorus voltai, una de las más potentes y recientemente descritas por la ciencia.

Además, los científicos registraron un récord sin precedentes: una descarga de hasta 860 voltios en un ejemplar de esta especie. Esta cifra no solo sorprendió por su magnitud, sino porque representa la bioelectricidad más intensa conocida en el reino animal hasta ahora.

Asimismo, uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo fue que el ejemplar no tenía un tamaño excepcionalmente grande. De hecho, las investigaciones sugieren que la longitud corporal no está directamente relacionada con la potencia eléctrica, ya que algunas anguilas más pequeñas pueden generar voltajes superiores a los de individuos mucho más grandes.

Este hallazgo llevó a replantear varias teorías sobre la evolución de estos peces y los mecanismos biológicos que les permiten producir niveles tan elevados de energía.