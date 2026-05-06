Tras declarar que hizo una inversión millonaria “tonta”: ahora, Elon Musk presenta su nueva apuesta masiva

El magnate Elon Musk ha pasado de la autocrítica pública en los tribunales a la ofensiva industrial en el terreno. Mientras el mundo procesa sus recientes confesiones sobre los errores financieros del pasado en el sector de la Inteligencia Artificial (IA), el empresario ya ha puesto en marcha un plan de una escala sin precedentes que busca redefinir la infraestructura tecnológica global y espacial.

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El “error” de los 38 millones y la lección aprendida

Durante una tensa comparecencia ante un tribunal federal en California, Musk sorprendió al auditorio con una declaración inusual: “Literalmente, fui un tonto”. Esta confesión surgió al recordar los 38 millones de dólares que aportó inicialmente a OpenAI cuando la organización nació con fines altruistas y sin ánimo de lucro.

Para el dueño de Tesla, haber entregado esos fondos “prácticamente gratuitos” para que luego se transformaran en una empresa privada valorada en 800.000 millones de dólares representa una traición al espíritu original del proyecto.

En un tribunal de California, Elon Musk sorprendió al admitir que su inversión inicial en OpenAI fue un error. Foto: Getty Images

Esta experiencia parece haber marcado un punto de inflexión en su estrategia: no más donaciones sin control, sino propiedad absoluta de la infraestructura.

Terafab: La nueva inversión masiva

Lejos de retirarse del campo de la IA tras su mala experiencia, Musk ha decidido redoblar la apuesta, pero bajo sus propias reglas. El nuevo epicentro de su ambición es el proyecto “Terafab”, una gigantesca fábrica de chips ubicada en el condado de Grimes, Texas.

Según documentos oficiales, la inversión inicial estimada para este complejo asciende a los 55.000 millones de dólares, aunque el costo total del proyecto podría escalar hasta los 119.000 millones.

Esta cifra empequeñece cualquier movimiento previo y sitúa a Musk no solo como un desarrollador de software, sino como un fabricante de hardware crítico.

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Independencia total frente a los proveedores globales

La construcción de Terafab, situada estratégicamente cerca del embalse de Gibbons Creek, responde a una necesidad logística vital identificada por Musk. El empresario sostiene que la demanda de potencia de cálculo de sus compañías, Tesla y SpaceX, superará muy pronto la capacidad de producción de los proveedores de chips actuales a nivel mundial.

Con este proyecto, Musk busca garantizar que sus avances en robótica e inteligencia artificial no dependan de terceros. El objetivo técnico es asombroso: alcanzar una potencia de cálculo de un teravatio por año (un billón de vatios), asegurando que sus empresas tengan el “combustible” digital necesario para seguir innovando sin frenos externos.

Una infraestructura que mira hacia el espacio

Lo que diferencia a Terafab de cualquier otra planta de semiconductores en la Tierra es su visión interplanetaria. El proyecto no solo contempla la producción de chips para aplicaciones terrestres con capacidades de entre 100 y 200 gigavatios, sino que tiene la mira puesta en el vacío exterior.

El proyecto de Musk no solo producirá chips, también apunta a operar en el espacio. Foto: Getty Images

A largo plazo, la meta es fabricar componentes capaces de soportar y gestionar un teravatio de potencia de cálculo directamente en el espacio. Bajo el mando de SpaceX, esta iniciativa sugiere que Musk está construyendo los cimientos para centros de datos espaciales, consolidando su transición de un inversor que se sintió “engañado” en el pasado a un arquitecto que controla cada eslabón de la cadena tecnológica del futuro.