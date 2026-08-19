Qué significa ‘farmear aura’, la nueva tendencia que ya tiene batallas y se toma las redes sociales

Una expresión que mezcla el lenguaje de los videojuegos con la cultura de internet comenzó a aparecer cada vez más en TikTok, Instagram y otras plataformas. “Farmear aura” pasó de ser una forma de describir ciertas actitudes a convertirse en una tendencia que incluso llegó a espacios públicos con competencias entre jóvenes.

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Una expresión que convirtió el carisma en puntos

Para entender la tendencia hay que separar las dos palabras que forman la expresión. En los videojuegos, “farmear” se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o alguna ventaja. En redes sociales, esa idea fue trasladada a un terreno completamente distinto.

El “aura” comenzó a utilizarse como una manera informal de referirse a la presencia, seguridad, estilo o carisma que transmite una persona.

Por eso, “farmear aura” no significa acumular algo que pueda medirse realmente. Se trata de una forma de imaginar que determinadas acciones otorgan o quitan puntos de carisma.

Una persona puede, por ejemplo, hacer algo que cause admiración y recibir simbólicamente “aura”. Si ocurre lo contrario y protagoniza una situación incómoda o poco acertada, la expresión puede utilizarse para decir que perdió esos puntos.

De allí surgieron frases como “+1000 de aura”, utilizadas para exagerar que alguien hizo algo especialmente llamativo.

De los videos a los enfrentamientos cara a cara

La tendencia dio un paso más durante 2026. Lo que inicialmente circulaba como contenido para redes comenzó a trasladarse a encuentros presenciales conocidos como batallas de aura.

En estas competencias no existe una pelea física. Dos participantes se enfrentan mientras intentan llamar la atención del público mediante poses, movimientos, bailes, gestos o actitudes que proyecten seguridad. La idea es conseguir que los espectadores consideren que uno de ellos tiene más presencia que el otro.

💥 Batallas de "farmear aura": ¿la nueva tendencia?



👉 El movimiento nació en el mundo de los videojuegos. Las audiencias combinaron la expresión y lo usan para describir algo tan destacado que aumenta tu prestigio ante los demás. La moda se extendió por Brasil con torneos… pic.twitter.com/iJ8Q8e5Yzp — Filo.news (@filonewsOK) August 12, 2026

La dinámica ya comenzó a organizarse en distintos lugares de Latinoamérica. Hay convocatorias anunciadas en ciudades de países como México, Argentina y Colombia, entre otros, lo que demuestra que el fenómeno dejó de estar limitado a las publicaciones digitales.

En el lenguaje de internet, el término funciona como una especie de puntuación imaginaria para hablar de la impresión que genera alguien. Tener aura equivale, en términos generales, a verse seguro, llamativo, elegante, carismático o capaz de dominar una situación.

¿Por qué se volvió tan popular?

El atractivo de la expresión está, en buena medida, en que permite convertir situaciones cotidianas en una especie de juego.

Una caminata, una respuesta ingeniosa, una pose o incluso una reacción ante una situación inesperada pueden ser presentadas como una demostración de “aura”. Las redes permiten además exagerar el resultado mediante memes, ediciones de video y comentarios que asignan cantidades ficticias de puntos.

Así, lo que comenzó como una manera irónica de decir que alguien estaba acumulando carisma terminó convirtiéndose en una competencia en la que los participantes buscan demostrarlo frente a un público.