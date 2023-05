Geólogos advierten que Nueva York se estaría hundiendo por el peso de sus edificios

Investigaciones recientes dejan muy preocupados a los residentes de la ‘Gran Manzana’ en Estados Unidos, por el riesgo que podría enfrentar la ciudad norteamericana en el posible hundimiento de la masa acumulada y “la presión hacia abajo”.

Un artículo publicado por la Unión Geofísica Americana, una asociación científica que promueve el descubrimiento de la ciencia en la tierra y el espacio, asegura que la ciudad de Nueva York se hunde entre 1 y 2 mm por año.

Una vista de Park Avenue con el edificio Met Life en el centro sobre la fachada de la estación Grand Central y la carretera de circunvalación el 12 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York. - Foto: Getty Images

El estudio realizado por los investigadores calcula la masa de todos los edificios de Nueva York y posteriormente hace una previsión del hundimiento causado por la presión que ejercen las construcciones sobre la tierra.

La ciudad se está acercando al agua a un ritmo de 1 a 2 milímetros por año, “con algunas áreas hundiéndose mucho más rápido” y si bien eso puede no parecer significativo para los ojos inexpertos, el descenso gradual hace que la ciudad de Nueva York sea extremadamente vulnerable a los desastres naturales, según The New York Post.

Las razones del hundimiento serían varias, aunque entre las más destacadas se encuentra la exposición repetida de los cimientos de los edificios al agua salada que puede corroer el acero de refuerzo y debilitar químicamente el concreto, lo que provoca el debilitamiento estructural, según el estudio.

El horizonte de Manhattan, incluido One Vanderbilt, el segundo edificio de oficinas más alto de la ciudad de Nueva York, el Empire State Building y One World Trade Center. - Foto: Getty Images

“La ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo acelerado de inundaciones por el aumento del nivel del mar, el hundimiento y el aumento de la intensidad de las tormentas por causas naturales y antropogénicas”, dice el estudio.

Según la publicación, a Nueva York la aquejan el riesgo de inundación; la amenaza del aumento del nivel del mar es 3 o 4 veces mayor que el promedio mundial a lo largo de la costa atlántica de América del Norte, algo que también influye en el hundimiento gradual de la Tierra.

Si bien es normal que haya un asentamiento en los edificios después de terminada la construcción, hay una fase de asentamiento primario que ocurre poco después de que se construye un edificio, y luego, dependiendo del tipo de suelo, puede haber una fase secundaria indefinida.

Vista del Empire State Building en Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos - Foto: NurPhoto via Getty Images

“El estudio calculó la masa de los 1.084.954 edificios dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y modelamos su contribución combinada al hundimiento para una amplia variedad de condiciones del suelo. Usamos el código del Sistema de Información Geográfica Quantum de fuente abierta para calcular el área base y las coordenadas del centroide de cada uno de los edificios en la ciudad de Nueva York”, dijeron los expertos.

Según el grupo investigativo, la combinación de hundimiento tectónico y antropogénico, el aumento del nivel del mar y el aumento de la intensidad de los huracanes implican un problema acelerado a lo largo de las áreas costeras.

Puente de Brooklyn. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“La presión acumulativa aplicada al suelo por los grandes edificios contribuye al hundimiento no solo por el asentamiento primario inicial causado por la compresión del suelo y la reducción del espacio vacío, sino también por el posible asentamiento secundario causado por la fluencia en capas ricas en arcilla que puede continuar indefinidamente”.

Particularmente la preocupación está en la posibilidad de un asentamiento secundario continuo a largo plazo en áreas densamente construidas cerca de las costas. “Las contribuciones adicionales al hundimiento relacionado con la urbanización incluyen el bombeo y/u otra descarga de agua subterránea, y el desvío de la acumulación normal de sedimentos y el aumento de la erosión”.