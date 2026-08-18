Por primera vez, científicos descubren un “hongo zombi” capaz de convertir animales pequeños en criaturas monstruosas

Investigadores descubrieron por primera vez en México seis tipos de “hongos zombis” capaces de infectar hormigas y manipular su comportamiento hasta provocarles la muerte, uno de ellos bautizado en honor al cineasta mexicano Guillermo del Toro y su fascinación por las criaturas monstruosas.

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Esta historia de terror se escribe en los bosques tropicales de Jalisco, donde el científico de la Universidad de Guadalajara, César Ballesteros, documentó el comportamiento de seis especies de hongos llamados ‘entomopatógenos’ que infectan a hormigas y arañas hasta tomar el control de su comportamiento por cerca de un año.

Poseídas desde el sistema nervioso

“Cuando ingresa al cuerpo de la hormiga, empieza a producir una sustancia, que son metabolitos especializados que interactúan con el sistema nervioso de las hormigas y modifican su comportamiento, y el hongo las hace caminar de manera errática”, explicó Ballesteros a EFE.

Foto de referencia sobre los hongos. Foto: Getty Images

Al tomar el control de las decisiones de la hormiga, el hongo la obliga a ir a lugares que los especialistas llaman “cementerios” con condiciones de luz y humedad propicias para infectar a otros insectos y aprovechar el esqueleto para asegurar su propio crecimiento.

“Son una especie de cementerios donde se acumulan los cadáveres de hormigas, y en ese lugar la hormiga realiza su último movimiento, que es aferrarse con sus mandíbulas y sus patas al sustrato, que son la corteza de algunos árboles, las hojas o la parte inferior de las rocas. Entonces, la hormiga muere y el hongo empieza a desarrollarse”, explicó.

Este proceso natural tiene cientos de años realizándose y es la manera en la que los hongos cordyceps aseguran su supervivencia y reproducción, añadió.

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En honor a Del Toro

La belleza que hay en este proceso que pareciera sacado de una película de terror hizo que Ballesteros nombrara a una de las especies de hongo como Ophiocordyceps deltoroi en honor a Del Toro.

“Porque él es de Jalisco, es egresado de la Universidad de Guadalajara y por todo el trabajo que ha hecho en el cine con el tema del terror y la fantasía, ¿qué más que dedicarle una especie de hongo que la ciencia denomina como zombi, no? Además, se asemeja a los personajes que ha creado en su carrera”, explicó el investigador.

Las hormigas infectadas mueren aferradas a hojas, cortezas o rocas, donde el hongo continúa desarrollándose y completa su ciclo. Foto: DW

El proceso de este tipo de hongos zombis parásitos es tan particular y fascinante que la historia del videojuego y la posterior serie televisiva The Last of Us está basada en ellos, señaló.

“Cuando salió ese videojuego, salió otro artículo científico donde ya empezaba a nombrar que los hongos que producen cementerios o que vuelven muertos vivientes a las hormigas, se les empezó a llamar hongos zombi, hongos hormigas zombi”, dijo.

Primeras para México

Este hallazgo va más allá de lo inverosímil y representa un hito para la ciencia mexicana, pues Ballesteros es el primero en identificar esta especie del reino Fungi en México.

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“Hay muy pocos investigadores especializados. Son las primeras especies que se describen para México; solamente había una que se llama Cordyceps mexicana, que ataca a las mariposas. Era la única descrita para México y ahora aportamos este trabajo donde se describen seis especies exclusivas de México”, señaló.

Además de la importancia ecológica, estos hongos podrían ser estudiados para producir medicamentos para el beneficio humano.

“Algunos de estos hongos producen sustancias que pueden ser utilizadas como medicamentos, por ejemplo, para contrarrestar los efectos del cáncer, la tuberculosis, esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. Falta realizar mucha investigación para el beneficio del ser humano”, concluyó.

*Con información de DW.