Si recibió una citación judicial en su correo, no la abra: expertos alertan sobre nuevo fraude que busca extorsionarlo

Todos los días se conocen nuevos casos de estafas y fraudes que afectan a personas en todo el mundo. Se trata de un problema que trasciende fronteras, ya que estas modalidades delictivas no se limitan a una región específica. Por el contrario, cuando una estrategia resulta efectiva, los ciberdelincuentes pueden replicarla con facilidad en distintos países, aprovechando las mismas herramientas digitales para llegar a un mayor número de víctimas.

La drástica decisión que podría tomar para acabar con esas llamadas spam que recibe todos los días en su celular

Un simple mensaje de texto, un correo electrónico o una llamada telefónica pueden parecer inofensivos, especialmente porque forman parte de los canales de comunicación que millones de personas utilizan a diario para interactuar con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, detrás de ese aparente contacto cotidiano puede esconderse un intento de fraude cuidadosamente planeado.

Ante el crecimiento de este tipo de delitos, las autoridades de diferentes países mantienen una vigilancia constante para identificar a los responsables y comprender sus métodos de operación.

Uno de los casos más recientes se registró en España, donde las autoridades advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa basada en la suplantación de identidad de organismos judiciales.

Los ciberdelincuentes replican con rapidez las modalidades que les funcionan en un país y las extienden a otros. Foto: Getty Images

En esta campaña, los criminales envían correos electrónicos haciéndose pasar por autoridades judiciales y aseguran que el destinatario está siendo investigado por un supuesto delito o que existe un proceso legal en su contra.

Para dar mayor credibilidad, utilizan un lenguaje formal, incorporan logotipos, nombres de instituciones oficiales y establecen plazos muy cortos para responder. En algunos casos, incluso afirman que el proceso puede resolverse si la víctima realiza un pago inmediato o sigue determinadas instrucciones.

No obstante, todo forma parte de una técnica de extorsión diseñada para generar miedo y urgencia, con el objetivo de obtener dinero o información personal y financiera.

Un correo aparentemente oficial puede ser el inicio de una extorsión. Foto: Getty Images

Señales para identificar el fraude

Aunque estos mensajes pueden parecer auténticos a primera vista, existen varios indicios que permiten detectar que se trata de una estafa.

Una de las principales señales es la presión para actuar de inmediato, bajo la amenaza de supuestas consecuencias legales si no se responde dentro del plazo establecido. También es habitual que el correo solicite realizar un pago para “cerrar el caso”, pida información personal o financiera, o invite a descargar archivos adjuntos y abrir enlaces donde, supuestamente, se encuentra la citación judicial.

Así las cosas, si recibe un mensaje con estas características, lo más importante es mantener la calma y evitar actuar por impulso. Las recomendaciones son las siguientes:

No responder al correo.

No realizar ningún pago.

No compartir datos personales, bancarios ni contraseñas.

No descargar archivos adjuntos ni acceder a enlaces sospechosos.

Verificar la información directamente con la entidad correspondiente a través de sus canales oficiales.

Si ya respondió al mensaje, abrió los archivos o facilitó información confidencial, se recomienda cambiar de inmediato las contraseñas comprometidas, comunicarse con la entidad financiera en caso de haber compartido datos bancarios y reportar el incidente ante las autoridades competentes para minimizar los posibles daños.