La expansión de la energía solar busca acelerar la transición hacia fuentes más limpias, pero un estudio realizado en China encontró un efecto inesperado: una reducción en la diversidad de aves.

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La investigación, publicada el jueves en la revista Journal, analizó las consecuencias ambientales de las políticas que han impulsado el crecimiento de la energía solar en el país.

El ‘dilema verde’ de la energía solar

Los investigadores encontraron que un mayor rigor en las políticas de expansión solar se asociaba con una disminución de la biodiversidad de aves, aunque el efecto fue moderado.

Los autores describieron el fenómeno como un “dilema verde”, debido al conflicto entre reducir las emisiones de carbono y conservar los ecosistemas.

El impacto sobre las aves fue moderado, pero se mantuvo asociado al avance de las políticas solares. Foto: Getty Images

“El mensaje principal no es frenar la transición hacia las energías renovables, sino lograr que el desarrollo de la energía solar esté mejor informado desde el punto de vista ecológico”, dijo a la AFP el principal autor de la investigación, Huiming Zhang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nankín.

China acelera su revolución energética

China busca alcanzar la neutralidad del carbono antes de 2060 y la energía solar es una de las principales apuestas dentro de esa estrategia. Se proyecta que represente el 45 % de su matriz energética para ese año.

Zhang y sus colegas analizaron las políticas de expansión solar en 2.344 condados entre 2014 y 2023, teniendo en cuenta variables como clima, condiciones socioeconómicas, cobertura del suelo y registros de observación de aves.

Los datos fueron relacionados con registros de ciencia ciudadana para estudiar los cambios en la diversidad de especies.

Aves nativas y migratorias, entre las afectadas

Los resultados mostraron disminuciones significativas tanto en aves nativas como migratorias. Sin embargo, las especies autóctonas de hábitats montañosos poco adecuados para instalar parques solares no registraron afectaciones.

Las aves de hábitats montañosos poco aptos para parques solares no se vieron afectadas. Foto: Getty Images

Aunque el estudio se centró en la energía solar, los investigadores señalaron que problemas similares podrían presentarse con otras fuentes renovables, como los parques eólicos.

La recomendación de los investigadores

El equipo propuso ubicar los grandes proyectos solares en zonas con menos conflictos ecológicos y limitar la conversión de tierras en regiones productivas y ricas en hábitats.

El objetivo, según los investigadores, no es frenar las energías renovables, sino planificar su expansión teniendo en cuenta también la conservación de la biodiversidad.

*Con información de AFP.