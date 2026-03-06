Tecnología

Internet satelital de alta velocidad y sin cortes: todo lo que puede hacer con Starlink, incluso desde los lugares más remotos

Aunque su popularidad ha crecido en los últimos años, todavía hay usuarios que no tienen total claridad sobre las funciones y usos que ofrece este tipo de internet.

Redacción Tecnología
6 de marzo de 2026, 6:32 a. m.
Los usuarios pueden hacer una variedad de cosas con el internet satelital de Starlink.
Starlink es el servicio de internet satelital desarrollado por la empresa de Elon Musk, SpaceX. Aunque su lanzamiento se realizó hace algunos años, el avance de la tecnología y la creciente necesidad de los usuarios de mantenerse conectados han contribuido a su mayor popularidad. Actualmente, este servicio no solo se utiliza en hogares, sino también en dispositivos móviles y distintos entornos de uso según las necesidades de cada persona.

De acuerdo con la compañía, Starlink ofrece conexión de banda ancha con baja latencia y una disponibilidad superior al 99.9 %, lo que permite una navegación estable y de alta calidad. Por esta razón, muchos usuarios se preguntan qué pueden hacer con este servicio al adquirirlo. Entre sus usos más destacados se encuentran:

Los usuarios pueden tener conexión, incluso donde las redes tradicionales no alcanzan a llegar.
  • Videollamadas: permite comunicarse en tiempo real con buena calidad de imagen y sonido, siendo útil para reuniones de trabajo, actividades académicas y el contacto con familiares o amigos.
  • Streaming: facilita la reproducción de series, películas y contenido en vivo desde plataformas digitales sin interrupciones por buffering.
  • Trabajo remoto: ofrece una conexión estable para enviar archivos, utilizar herramientas colaborativas y realizar tareas laborales desde cualquier lugar.
  • Videojuegos en línea: su baja latencia mejora la experiencia en partidas multijugador y reduce el retraso durante las sesiones de juego.
Los kits de Starlink están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas. Los equipos pueden funcionar en escenarios de lluvia intensa, vientos fuertes o aguanieve. Además, cuentan con tecnología de calentamiento que ayuda a derretir la nieve acumulada en la antena, evitando interrupciones de la señal en zonas frías o durante el invierno.

El sistema de satélites de órbita baja reduce la latencia y mejora la estabilidad de la conexión en comparación con los servicios satelitales tradicionales. No obstante, una instalación adecuada es fundamental para aprovechar al máximo el servicio. El kit incluye la antena, un router de nueva generación, un cable de 15 metros, un cable de corriente alterna de 1.5 metros y la fuente de alimentación.

Starlink con velocidad extrema para celulares: así funciona el nuevo plan de internet satelital 5G impulsado por Elon Musk

El servicio de internet satelital se encuentra disponibles en varios países.
Asimismo, los usuarios pueden acceder a guías de soporte, aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android, videos de configuración y modelos en 3D del producto, recursos que facilitan el proceso de instalación y uso del servicio.

El sistema está diseñado para que los propios usuarios puedan instalarlo de forma sencilla y rápida siguiendo dos pasos básicos: conectar el equipo y orientar la antena hacia el cielo. Para asegurar el mejor rendimiento, es necesario ubicar la antena en un lugar con vista completamente despejada, sin obstáculos que puedan interferir con la señal. Antes de realizar el montaje, se recomienda descargar la aplicación móvil oficial, ya que permite identificar el punto más adecuado para la instalación y garantizar una conexión óptima.

