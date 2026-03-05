Empresas

Endeavor Colombia anuncia nuevo director para impulsar el ecosistema emprendedor

El nuevo director cuenta con experiencia en empresas, tecnología y consultoría.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 3:48 p. m.
Felipe Ossa, managing director de Endeavor Colombia
Felipe Ossa, managing director de Endeavor Colombia Foto: Endeavor Colombia

La organización de apoyo al emprendimiento Endeavor Colombia anunció el nombramiento de Felipe Ossa como su nuevo managing director, un cambio en la dirección que marca una nueva etapa para la organización en el país.

Ossa asume el liderazgo en un momento en el que las tecnologías emergentes están transformando la forma en que se crean y escalan las empresas, lo que exige nuevas capacidades y aprendizajes para los emprendedores.

El nuevo director cuenta con una trayectoria que combina experiencia empresarial y formación académica internacional. Es MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y trabajó previamente en Boston Consulting Group (BCG).

Junta de ISA se pronuncia frente a declaratoria de nulidad en el nombramiento de Jorge Carrillo

En el ecosistema emprendedor colombiano también ha ocupado cargos de liderazgo, entre ellos CEO de Merqueo y directivo en Domicilios.com, donde participó en procesos de crecimiento y consolidación de compañías tecnológicas en el país.

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Cápsulas

Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

Cápsulas

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

Cápsulas

Uso de drones redefine los esquemas de seguridad en Colombia

Cápsulas

Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

Cápsulas

Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

Cápsulas

Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

Cápsulas

Elizabeth Acuña Ayala representará a Colombia en el consejo mundial de venta directa

Cápsulas

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Cápsulas

Carlos Alberto Saad Llinás fue nombrado como nuevo presidente de Findeter

Desde la junta directiva de la organización señalaron que su experiencia en empresas de alto crecimiento puede contribuir al fortalecimiento del sector emprendedor.

“Felipe aporta un entendimiento profundo de los retos reales de los emprendedores que viene de su propia experiencia liderando compañías de alto crecimiento”, afirmó Julio Rojas Sarmiento, presidente de la junta directiva de Endeavor Colombia.

Por su parte, Ossa señaló que el desarrollo de empresas de alto impacto depende de la interacción entre distintos actores del ecosistema.

Ecopetrol se pronuncia luego de que fondo noruego vendiera su participación en la empresa por “violaciones a derechos humanos”

“El éxito de quienes emprenden no ocurre en aislamiento; depende de un ecosistema donde muchos actores juegan un rol”, afirmó el nuevo director al referirse al papel de la organización en la articulación de redes empresariales e inversión.

El anuncio también incluyó un reconocimiento a Camila Salamanca, quien lideró la organización durante más de una década y seis años como directora ejecutiva, periodo en el que se ampliaron las redes de apoyo para fundadores de empresas de alto impacto en el país.

Más de Cápsulas

.

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

.

Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

.

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

.

Uso de drones redefine los esquemas de seguridad en Colombia

Mónica Montañez

Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

.

Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

.

Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

BYD presenta el T35, su apuesta por la logística urbana eléctrica en Colombia

BYD lanzó en Colombia el camión eléctrico T35 para carga liviana

.

Banco Serfinanza adquiere participación en Tpaga para desarrollar servicios financieros digitales

Noticias Destacadas