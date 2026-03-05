Endeavor Colombia anuncia nuevo director para impulsar el ecosistema emprendedor

La organización de apoyo al emprendimiento Endeavor Colombia anunció el nombramiento de Felipe Ossa como su nuevo managing director, un cambio en la dirección que marca una nueva etapa para la organización en el país.

Ossa asume el liderazgo en un momento en el que las tecnologías emergentes están transformando la forma en que se crean y escalan las empresas, lo que exige nuevas capacidades y aprendizajes para los emprendedores.

El nuevo director cuenta con una trayectoria que combina experiencia empresarial y formación académica internacional. Es MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y trabajó previamente en Boston Consulting Group (BCG).

En el ecosistema emprendedor colombiano también ha ocupado cargos de liderazgo, entre ellos CEO de Merqueo y directivo en Domicilios.com, donde participó en procesos de crecimiento y consolidación de compañías tecnológicas en el país.

Desde la junta directiva de la organización señalaron que su experiencia en empresas de alto crecimiento puede contribuir al fortalecimiento del sector emprendedor.

“Felipe aporta un entendimiento profundo de los retos reales de los emprendedores que viene de su propia experiencia liderando compañías de alto crecimiento”, afirmó Julio Rojas Sarmiento, presidente de la junta directiva de Endeavor Colombia.

Por su parte, Ossa señaló que el desarrollo de empresas de alto impacto depende de la interacción entre distintos actores del ecosistema.

“El éxito de quienes emprenden no ocurre en aislamiento; depende de un ecosistema donde muchos actores juegan un rol”, afirmó el nuevo director al referirse al papel de la organización en la articulación de redes empresariales e inversión.

El anuncio también incluyó un reconocimiento a Camila Salamanca, quien lideró la organización durante más de una década y seis años como directora ejecutiva, periodo en el que se ampliaron las redes de apoyo para fundadores de empresas de alto impacto en el país.