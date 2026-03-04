Confidenciales

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

Las compras cuentan con envío gratuito y el 100 % del dinero recaudado es entregado directamente a los emprendedores vinculados.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de marzo de 2026, 7:48 p. m.
Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com
Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com Foto: Página web: www.compraleacordoba.com

Tras las fuertes inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, la empresa de mensajería Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com, un marketplace orientado a apoyar la reactivación económica de emprendedores damnificados.

La compañía informó que el sitio web funciona como un canal directo entre compradores y comerciantes afectados, con el objetivo de que personas de todo el país puedan adquirir productos que lograron salvarse de la emergencia.

Según explicó la empresa, las compras cuentan con envío gratuito y el 100 % del dinero recaudado es entregado directamente a los emprendedores vinculados.

“Compraleacordoba.com ya se encuentra al aire y, con la ayuda de todos, la economía de este departamento pronto saldrá a flote de nuevo”, detalló la compañía.

Confidenciales

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

Confidenciales

Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

Confidenciales

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Confidenciales

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Confidenciales

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Confidenciales

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Cápsulas

Inter Rapidísimo y la Alcaldía de Bogotá rinden homenaje a los mensajeros con una nueva calle dedicada a su labor

Hablan las marcas

Isaac Chaparro es nombrado líder de mercadeo del año en los premios TOP10 de P&M

Economía

Marcas líderes en la mente a la hora de escoger electrodomésticos, cemento o servicios de correo

Inter Rapidísimo dio a conocer que en la plataforma participan comerciantes como don Calixto, propietario de Papelería Calixto, ubicada en el barrio El Dorado de Montería.

Este negocio, con más de 18 años de funcionamiento, había construido un inventario superior a los 50 millones de pesos en agendas, balones y artículos para el hogar.

De acuerdo con la información suministrada, tras la inundación el local quedó prácticamente destruido. El propietario y su esposa intentaron rescatar parte de la mercancía utilizando canoas y con apoyo de vecinos y miembros de la comunidad, aunque las pérdidas fueron significativas.

Más de Confidenciales

José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá.

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

Candidato al Senado Rumenigge Monsalve

Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Reunión de seguimiento electoral el 4 de marzo.

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Esteban y Martín Santos

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Edwin Palma sonaría como reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol

El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella.

Juan Daniel Oviedo responde a Abelardo de la Espriella por supuesto comentario despectivo: “No estás listo para representar”

Noticias Destacadas