Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

Tras las fuertes inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, la empresa de mensajería Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com, un marketplace orientado a apoyar la reactivación económica de emprendedores damnificados.

La compañía informó que el sitio web funciona como un canal directo entre compradores y comerciantes afectados, con el objetivo de que personas de todo el país puedan adquirir productos que lograron salvarse de la emergencia.

Según explicó la empresa, las compras cuentan con envío gratuito y el 100 % del dinero recaudado es entregado directamente a los emprendedores vinculados.

“Compraleacordoba.com ya se encuentra al aire y, con la ayuda de todos, la economía de este departamento pronto saldrá a flote de nuevo”, detalló la compañía.

Inter Rapidísimo dio a conocer que en la plataforma participan comerciantes como don Calixto, propietario de Papelería Calixto, ubicada en el barrio El Dorado de Montería.

Este negocio, con más de 18 años de funcionamiento, había construido un inventario superior a los 50 millones de pesos en agendas, balones y artículos para el hogar.

De acuerdo con la información suministrada, tras la inundación el local quedó prácticamente destruido. El propietario y su esposa intentaron rescatar parte de la mercancía utilizando canoas y con apoyo de vecinos y miembros de la comunidad, aunque las pérdidas fueron significativas.