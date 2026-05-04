Finanzas

¿Cuál es el tiempo en el que prescribe una deuda de tarjeta de crédito en Colombia? Esto dice la ley

Los usuarios del sistema financiero deben conocer los tiempos que marca la ley.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de mayo de 2026 a las 5:01 p. m.
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas más comunes de realizar pagos en la actualidad.
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas más comunes de realizar pagos en la actualidad. Foto: Getty Images
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