Addi figura entre las 12 startups latinoamericanas con mayor proyección

El análisis resalta el avance de plataformas financieras digitales en la región.

Redacción Economía
6 de marzo de 2026, 10:18 a. m.
El crecimiento de plataformas digitales impulsa nuevas empresas tecnológicas en la región.
El crecimiento de plataformas digitales impulsa nuevas empresas tecnológicas en la región.

Un informe del ecosistema tecnológico regional Distrito incluyó a la fintech colombiana Addi entre las 12 startups latinoamericanas con mayor probabilidad de convertirse en unicornio, es decir, alcanzar una valoración superior a US$1.000 millones.

El análisis hace parte del estudio “Corrida de los Unicornios 2026”, que evaluó más de 50 empresas tecnológicas de la región para identificar aquellas con mayor potencial de crecimiento.

El reporte analizó variables como el crecimiento del negocio, el capital levantado, la madurez operativa y la capacidad de escalar el modelo de negocio.

TransUnion compra el Buró de Crédito de México

Con base en estos criterios, el estudio identificó un grupo reducido de compañías que actualmente lideran la carrera hacia el estatus de unicornio en América Latina.

Addi aparece dentro de este grupo como una de las fintech destacadas del ecosistema regional. La empresa conecta en Colombia más de 2,7 millones de consumidores con cerca de 33.000 comercios aliados, lo que refleja la expansión de plataformas de crédito y pagos digitales en el país.

Las startups con mayor potencial de crecimiento en la región han captado más de US$4.800 millones en inversión durante la última década, con una presencia significativa del sector fintech dentro del ecosistema tecnológico latinoamericano.

Desde la compañía indicaron que el reconocimiento responde a la evolución del modelo de negocio y a la ampliación de su operación en el país.

Santa Fe estrena tarjeta de crédito para su hinchada

“Hoy tenemos cerca de 3 millones de consumidores activos, más de 33 mil comercios aliados y presencia en el 94% del territorio nacional”, señaló la empresa al referirse a su crecimiento reciente.

La fintech, fundada en 2018 por los emprendedores caleños Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Elmer Ortega, ha desarrollado un modelo basado en soluciones de crédito y pagos digitales que operan tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

