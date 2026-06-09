Arturo Calle proyecta un crecimiento del 15 % en ventas durante la temporada del Día del Padre

Arturo Calle proyecta un crecimiento del 15 % en sus ventas durante la temporada del Día del Padre, una de las fechas de mayor actividad para el comercio colombiano.

La expectativa se da en un contexto en el que la categoría de vestimenta concentra el 36 % de la intención de compra para esta celebración, según cifras de Fenalco citadas por la empresa.

Como parte de su estrategia para la temporada, la compañía presentó la colección masculina “Mediterranean Soul”, para cuya producción elaboró cerca de 540.000 prendas confeccionadas en Colombia.

“‘Mediterranean Soul’ nace de la idea de reinterpretar la elegancia costera desde una mirada contemporánea y sofisticada. Queríamos capturar la esencia relajada del Mediterráneo a través de materiales naturales, texturas con carácter y una paleta de tonos neutros y terrosos que transmitieran calma, autenticidad y atemporalidad”, afirmó Laura Maya, directora de diseño masculino de Arturo Calle.

La empresa también anunció la campaña “La Voz de Papá”, una iniciativa asociada al partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, programado para el 17 de junio.