El delivery está cambiando la gastronomía colombiana: ciudades intermedias ganan protagonismo

La gastronomía colombiana está cambiando de protagonistas. Mientras durante años las grandes capitales concentraron la mayor visibilidad gastronómica del país, nuevas ciudades comienzan a ganar terreno impulsadas por plataformas digitales, delivery y cambios en los hábitos de consumo.

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Esa es una de las principales conclusiones que dejó la más reciente edición de los premios Bigote Dorado de Rappi, convertidos hoy en una radiografía del consumo gastronómico digital colombiano.

La edición 2026 reunió a 640 restaurantes nominados, recibió más de 160.000 votos y contó con participación de establecimientos provenientes de 60 ciudades colombianas, cifras que reflejan cómo el ecosistema gastronómico empieza a descentralizarse.

Uno de los hallazgos más relevantes aparece en el crecimiento de ciudades intermedias como Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Villavicencio e Ibagué, cuyos restaurantes comienzan a competir en alcance, popularidad y demanda frente a grandes cadenas nacionales.

Para Rappi, este fenómeno está estrechamente relacionado con la expansión de plataformas digitales. Según datos de la compañía, actualmente la plataforma conecta a más de 19.000 establecimientos gastronómicos distribuidos en 60 ciudades, que generan cerca de 9 millones de órdenes mensuales.

Además, la empresa asegura que los restaurantes aliados pueden incrementar hasta 30% sus ventas durante el primer año dentro de la aplicación, convirtiendo el delivery no solamente en un canal logístico, sino también en una herramienta de crecimiento empresarial.

El cambio también empieza a reflejarse en las preferencias de consumo. Mientras marcas consolidadas como El Corral, Frisby, Domino’s, Crepes & Waffles y Juan Valdez continúan liderando varias categorías nacionales, nuevas marcas regionales y restaurantes nacidos digitalmente empiezan a capturar mayor atención de los usuarios.

La aparición de negocios como Fuego Burger By Westcol, reconocido como restaurante revelación, refleja además el crecimiento de nuevas marcas creadas principalmente alrededor de redes sociales, influencers y consumo digital.

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Bogotá continúa liderando el volumen total de órdenes dentro de la plataforma, pero el informe muestra que las ciudades intermedias presentan algunos de los crecimientos porcentuales más acelerados, impulsando una nueva generación de negocios gastronómicos regionales con alcance nacional.

El fenómeno también tiene implicaciones económicas más amplias. Plataformas digitales, delivery y consumo bajo demanda están modificando la forma en que restaurantes pequeños acceden a mercados, construyen marca y compiten frente a jugadores tradicionales.