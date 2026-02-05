Turismo

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

La turista se mostró sorprendida con el paisaje del lugar y su “poder” revitalizante.

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 1:39 p. m.
Charcos de Tapartó en Antioquia.
Charcos de Tapartó en Antioquia. Foto: Instagram @_la_sibarita_

El suroeste antioqueño es un territorio conformado por 23 municipios que se extienden entre imponentes montañas como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, formando un paisaje cafetero de belleza incomparable.

Su combinación de naturaleza, cultura e historia hace que esta subregión de Antioquia se convierta en una parada obligada para los viajeros, ofreciendo experiencias únicas en entornos privilegiados: desde el avistamiento de aves y el senderismo, hasta la exploración de cuevas a través de la espeleología.

Entre las experiencias al aire libre que más atraen a los visitantes destacan las visitas a piscinas naturales, cascadas y charcos, verdaderas joyas naturales que no dejan de sorprender a quienes las descubren. Tal fue el caso de la turista y creadora de contenido Vanessa Cardona, conocida en redes sociales como @_la_sibarita, quien quedó fascinada por la belleza y frescura de los Chorros de Tapartó.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la influenciadora mostró cómo, al llegar al lugar acompañada por un guía local, quedó inmediatamente encantada por la belleza del paisaje. El atractivo se destaca entre montañas, con una imponente cascada que desciende con fuerza, dejando a los visitantes maravillados ante su majestuosidad.

“Dice la gente que de pronto es lo más hermoso que tiene el suroeste antioqueño”, comenta el guía a la viajera justo al llegar a esta joya natural turística digna de contemplar y disfrutar sin prisa.

Ubicación y calificación que le dio la viajera a este atractivo antioqueño

Los Chorros de Tapartó hacen parte de los atractivos imperdibles para visitar en el municipio de Andes, a solo 121 kilómetros de Medellín, lo que presenta un viaje por carretera de aproximadamente 3 horas. Se encuentran ubicados en el corregimiento de Tapartó, situado en el noroeste del pueblo.

Para Vanessa, este lugar se consolida como el destino ideal para quienes buscan relajarse y recargar energías disfrutando de los charcos del departamento.

En el video compartido por la creadora de contenido, el guía señala que las aguas del lugar son frías, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 10 grados. “Cuanto más cargada estás, más fría vas a sentir el agua”, aclara, destacando la refrescante intensidad de este atractivo natural que se presenta como una reserva de agua totalmente pura.

“El agua está tremendamente helada, pero se siente demasiado revitalizante, ¡está mágica!“, afirma la creadora de contenido visiblemente emocionada por su visita a este atractivo antioqueño, localizado en el corazón del suroeste.

De acuerdo con el medio local Teleantioquia, estas impresionantes cascadas tienen una caída de 120 metros. Su agua, que nace a 4.000 metros sobre el nivel del mar, desciende con fuerza, ofreciendo un espectáculo natural que cautiva a todos sus visitantes.

