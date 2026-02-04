Viaje al refugio natural de Antioquia que atrae turistas en busca de tranquilidad, un paraíso geográfico único

En el suroeste antioqueño, lejos de los sitios turísticos convencionales, de las rutas masivas y el ruido urbano, existe un destino que cada vez atrae la mirada de más viajeros por ofrecer uno de los refugios naturales más auténticos y fascinantes del departamento: el río Penderisco.

Este paraíso geográfico único de Antioquia despierta especial interés entre quienes buscan experiencias distintas, capaces de ofrecer una conexión profunda con la naturaleza.

¿Por qué es tan emocionante visitar este río? La popularidad de este imponente cuerpo de agua se debe, principalmente, en la singular forma de su cauce, conocido como la “la firma de Dios”.

En los últimos años, según el medio local Teleantioquia, sus pozos de aguas tranquilas y cristalinas son los que más han despertado el interés de los viajeros por conocerlo y tomarse un espacio para descansar en un entorno que cautiva con sus hermosos paisajes.

Asimismo, explica que el río Penderisco nace en el cerro Plateado, uno de los tres páramos del municipio de Urrao, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto privilegiado, inicia un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros, alimentándose de numerosas quebradas y ríos menores, hasta unirse al río Murri y, posteriormente, al imponente río Atrato, que finalmente desemboca en el mar Caribe.

El Valle del Penderisco Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

A lo largo de su trayecto, el valle del Penderisco atraviesa una sorprendente diversidad de paisajes, dando forma a escenarios naturales de gran belleza que hoy se convierten en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Entre esas joyas ocultas y dignas de admirar, se encuentran charcos de aguas claras que destacan por su color, profundidad variable y entorno rodeado de imponentes montañas que resaltan por sus tonalidades verdes.

Cada uno de estos espacios se han consolidado como puntos de interés para turistas que buscan alternativas distintas a los balnearios tradicionales, priorizando el contacto con la naturaleza y el ambiente sereno.

Entre las actividades que pueden disfrutarse en este emblemático río se destacan el baño recreativo, la contemplación del paisaje y la fotografía de naturaleza.

Durante la temporada de verano, cuando el caudal desciende y el agua adquiere una mayor transparencia, estos espacios se convierten en auténticos espejos naturales que reflejan el cielo y las montañas que abrazan el valle, enamorando aún más a los viajeros con su encanto especial.

Por otro lado, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, en este atractivo natural también se pueden practicar actividades como rafting o tubing, además de senderismo y trekking por los cerros que rodean el valle, los cuales pueden escalarse para disfrutar de una impresionante vista panorámica del municipio.