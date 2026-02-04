Turismo

Viaje al refugio natural de Antioquia que atrae turistas en busca de tranquilidad, un paraíso geográfico único

Este lugar es conocido por ofrecer fascinantes paisajes naturales y una experiencia distinta.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 8:22 p. m.
Río Penderisco, refugio natural de Antioquia
Río Penderisco, refugio natural de Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

En el suroeste antioqueño, lejos de los sitios turísticos convencionales, de las rutas masivas y el ruido urbano, existe un destino que cada vez atrae la mirada de más viajeros por ofrecer uno de los refugios naturales más auténticos y fascinantes del departamento: el río Penderisco.

Este paraíso geográfico único de Antioquia despierta especial interés entre quienes buscan experiencias distintas, capaces de ofrecer una conexión profunda con la naturaleza.

Así es la ‘capital pesquera’ de Córdoba, uno de los pueblos más antiguos del departamento

¿Por qué es tan emocionante visitar este río? La popularidad de este imponente cuerpo de agua se debe, principalmente, en la singular forma de su cauce, conocido como la “la firma de Dios”.

En los últimos años, según el medio local Teleantioquia, sus pozos de aguas tranquilas y cristalinas son los que más han despertado el interés de los viajeros por conocerlo y tomarse un espacio para descansar en un entorno que cautiva con sus hermosos paisajes.

Turismo

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “vuestra honrosa labranza”, un acogedor destino de clima frío y bellos paisajes

Turismo

Roma comenzó a cobrar por visitar La Fontana di Trevi, unas de las atracciones turísticas más concurridas del mundo

Turismo

Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

Turismo

El pueblo vallecaucano que celebra más de 480 años, un destino que enamora con su historia, cultura y atractivos únicos

Turismo

Así es la ‘capital pesquera’ de Córdoba, uno de los pueblos más antiguos del departamento

Turismo

¿Conoce alguna? Estas son las 10 ciudades más acogedoras del mundo para visitar en 2026

Turismo

El pueblo antioqueño, reconocido por su tradición panelera y múltiples quebradas, que es ideal para disfrutar en familia

Turismo

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

Turismo

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Turismo

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Asimismo, explica que el río Penderisco nace en el cerro Plateado, uno de los tres páramos del municipio de Urrao, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto privilegiado, inicia un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros, alimentándose de numerosas quebradas y ríos menores, hasta unirse al río Murri y, posteriormente, al imponente río Atrato, que finalmente desemboca en el mar Caribe.

Paraísos de Antioquia
El Valle del Penderisco Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

A lo largo de su trayecto, el valle del Penderisco atraviesa una sorprendente diversidad de paisajes, dando forma a escenarios naturales de gran belleza que hoy se convierten en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Entre esas joyas ocultas y dignas de admirar, se encuentran charcos de aguas claras que destacan por su color, profundidad variable y entorno rodeado de imponentes montañas que resaltan por sus tonalidades verdes.

Cada uno de estos espacios se han consolidado como puntos de interés para turistas que buscan alternativas distintas a los balnearios tradicionales, priorizando el contacto con la naturaleza y el ambiente sereno.

Entre las actividades que pueden disfrutarse en este emblemático río se destacan el baño recreativo, la contemplación del paisaje y la fotografía de naturaleza.

¿Conoce alguna? Estas son las 10 ciudades más acogedoras del mundo para visitar en 2026

Durante la temporada de verano, cuando el caudal desciende y el agua adquiere una mayor transparencia, estos espacios se convierten en auténticos espejos naturales que reflejan el cielo y las montañas que abrazan el valle, enamorando aún más a los viajeros con su encanto especial.

Por otro lado, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, en este atractivo natural también se pueden practicar actividades como rafting o tubing, además de senderismo y trekking por los cerros que rodean el valle, los cuales pueden escalarse para disfrutar de una impresionante vista panorámica del municipio.

Más de Turismo

Machetá, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “vuestra honrosa labranza”, un acogedor destino de clima frío y bellos paisajes

Los turistas hacen cola para visitar la Fontana de Trevi en Roma, después de que la ciudad introdujera una entrada paga de dos euros, el 2 de febrero de 2026

Roma comenzó a cobrar por visitar La Fontana di Trevi, unas de las atracciones turísticas más concurridas del mundo

Chengdu, Sichuan, China

Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

Candelaria Valle

El pueblo vallecaucano que celebra más de 480 años, un destino que enamora con su historia, cultura y atractivos únicos

Urrao, Antioquia

Viaje al refugio natural de Antioquia que atrae turistas en busca de tranquilidad, un paraíso geográfico único

Ayapel, Córdoba

Así es la ‘capital pesquera’ de Córdoba, uno de los pueblos más antiguos del departamento

Pirenópolis

¿Conoce alguna? Estas son las 10 ciudades más acogedoras del mundo para visitar en 2026

Ebéjico, Antioquia

El pueblo antioqueño, reconocido por su tradición panelera y múltiples quebradas, que es ideal para disfrutar en familia

Mayapo

El paradisíaco destino con playas de arena blanca y aguas cristalinas para visitar en La Guajira: es tranquilo e imperdible

Maní, Casanare

Así es el pueblo de Casanare, con nombre de alimento, que sorprende con monumentos icónicos y lagunas llenas de encanto

Noticias Destacadas