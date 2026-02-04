Turismo

¿Conoce alguna? Estas son las 10 ciudades más acogedoras del mundo para visitar en 2026

La selección se dio a conocer en el marco de los Traveller Review Awards. Hay dos destinos latinoamericanos.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 6:16 p. m.
Esta ciudad brasileña es una de las más acogedoras en 2026.
Esta ciudad brasileña es una de las más acogedoras en 2026. Foto: Getty Images

Viajar y sentir la calidez y buena atención de los anfitriones es algo que todos los turistas disfrutan, pues no se trata solo de llegar a un destino, sino de sentirse bienvenido.

Por esta razón, los viajeros buscan constantemente lugares que ofrezcan experiencias diferentes, que encuentren buena relación calidad-precio y un ambiente cálido y acogedor.

Dado que esto es un común denominador, todos los años la plataforma de reservas Booking realiza un ranking teniendo en cuenta la opinión de millones de usuarios y escoge la lista de las ciudades más acogedoras, una selección que se da en el marco de los Traveller Review Awards.

Así es la ciudad del Eje Cafetero considerada una de las más acogedoras del mundo; un destino con una gran oferta turística

En esta oportunidad se tuvieron en cuenta más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo y se evaluaron aspectos como la cercanía de sus habitantes, los pequeños gestos de los anfitriones y las experiencias vividas por los visitantes.

Turismo

El pueblo antioqueño, reconocido por su tradición panelera y múltiples quebradas, que es ideal para disfrutar en familia

Turismo

El paradisíaco destino con playas de arena blanca y aguas cristalinas para visitar en La Guajira: es tranquilo e imperdible

Turismo

Así es el pueblo de Casanare, con nombre de alimento, que sorprende con monumentos icónicos y lagunas llenas de encanto

Turismo

Los planes de Tuluá para convertirse en destino turístico local y regional; así se transforma el llamado ‘corazón del Valle’

Turismo

El municipio del Valle que cautiva con su exquisita oferta gastronómica y tradición musical; está a menos de una hora de Cali

Turismo

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Turismo

El pueblo de Risaralda, conocido como el ‘manantial de occidente’, un destino de bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Turismo

A dos horas de Cali: el encantador destino conocido como la “Suiza de Colombia”, una joya que enamora con sus lindos paisajes

Turismo

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Turismo

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

Las más acogedoras

Así las cosas, este es el listado de las ciudades más acogedoras del mundo para este 2026, destinos diversos que incluyen desde colinas europeas y ciudades costeras hasta pueblos de montaña y comunidades isleñas.

Montepulciano
Montepulciano es una de las ciudades más acogedoras del mundo para este 2026. Foto: Getty Images

Montepulciano, Italia: Este destino es considerado como una joya donde la historia medieval, el vino y la gastronomía local se combinan con una hospitalidad refinada y cercana.

Magong, Taiwán: Esta es una ciudad portuaria que mezcla tradición, mercados nocturnos y paisajes costeros, destacándose por la calidez de su comunidad local.

San Martín de los Andes, Argentina: Está ubicada a orillas del lago Lácar, donde la naturaleza, el ambiente tranquilo y el espíritu de montaña crean una bienvenida ideal para los viajeros.

Destacan a Bogotá entre las mejores urbes del mundo, según el ranking World’s Best Cities

Harrogate, Reino Unido: Es una elegante ciudad balneario inglesa, reconocida por su herencia de bienestar, jardines históricos y una atmósfera relajada y acogedora. Es considerado un destino popular ideal para relajarse y descansar.

Fredericksburg, Texas, Estados Unidos: un destino de fuerte herencia alemana que combina hospitalidad sureña, cultura local y un marcado espíritu de pueblo pequeño.

Pirenópolis, Brasil: Esta es una ciudad histórica de calles empedradas, rodeada de cascadas y naturaleza, donde la hospitalidad brasileña se siente, gracias a la cercanía que ofrecen sus habitantes.

Swakopmund
Swakopmund, una ciudad acogedora en Namibia. Foto: Getty Images

Swakopmund, Namibia: Un destino costero único donde el desierto se encuentra con el océano, ofreciendo experiencias únicas que se disfrutan en medio de la amabilidad de los pobladores.

Takayama, Japón: Es una ciudad de montaña que conserva el encanto del período Edo, reconocida por su tradición, su gastronomía y la hospitalidad característica de los ryokans japoneses.

Noosa Heads, Australia: Este es un destino ideal para una escapada relajada donde la vida al aire libre, la naturaleza y el ambiente tranquilo crean una experiencia acogedora y equilibrada.

Klaipėda, Lituania: Ciudad portuaria que combina herencia marítima, playas serenas y un ritmo de vida tranquilo que invita a quedarse y disfrutar de sus encantos.

Más de Turismo

Pirenópolis

¿Conoce alguna? Estas son las 10 ciudades más acogedoras del mundo para visitar en 2026

Ebéjico, Antioquia

El pueblo antioqueño, reconocido por su tradición panelera y múltiples quebradas, que es ideal para disfrutar en familia

Mayapo

El paradisíaco destino con playas de arena blanca y aguas cristalinas para visitar en La Guajira: es tranquilo e imperdible

Maní, Casanare

Así es el pueblo de Casanare, con nombre de alimento, que sorprende con monumentos icónicos y lagunas llenas de encanto

Municipio de Tuluá (Valle del Cauca)

Los planes de Tuluá para convertirse en destino turístico local y regional; así se transforma el llamado ‘corazón del Valle’

Sancocho

El municipio del Valle que cautiva con su exquisita oferta gastronómica y tradición musical; está a menos de una hora de Cali

Camino de lengerke

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Belén de Umbría.

El pueblo de Risaralda, conocido como el ‘manantial de occidente’, un destino de bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Calima-El Darién

A dos horas de Cali: el encantador destino conocido como la “Suiza de Colombia”, una joya que enamora con sus lindos paisajes

San Rafael, Antioquia

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

Noticias Destacadas