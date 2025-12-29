¿Ya lo conoce? Este es el destino de Antioquia más visitado durante las vacaciones

En el oriente antioqueño, a 81.2 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 2 horas, se encuentra el destino más visitado de Antioquia durante la temporada de vacaciones: Guatapé.

Este destino reúne cada año a miles de turistas locales y extranjeros, atraídos por su combinación de paisaje, cultura y fácil acceso desde la capital del departamento, factores que lo hacen especialmente atractivo en temporadas altas como diciembre, Semana Santa y los recesos escolares de mitad de año.

Carnaval de Negros y Blancos 2026: programación por días para recibir el año con lo mejor de esta emblemática celebración

Su mezcla naturaleza, color, gastronomía y actividades recreativas, lo convierten en una parada obligatoria para quienes visitan Antioquia. Además, alberga uno de los atractivos más populares de la región: la Piedra del Peñol, un monolito de 200 metros de altura y 70 millones de años, al que se accede subiendo más de 700 escalones.

Desde la cima de este emblemático atractivo, los visitantes pueden detenerse a admirar una vista panorámica inigualable del embalse y sus islas. La imagen, considerada una de las más hermosas de Antioquia, deja una impresión tan profunda que quienes la contemplan aseguran quedar completamente cautivados por su belleza.

Turista con los brazos abiertos visitando la Piedra del Peñol de Guatapé, destino turístico de Colombia. Foto: Getty Images

Allí, los turistas también tienen la posibilidad de realizar paseos en lancha y practicar diversos deportes acuáticos, una oferta que contribuye a que Guatapé registre un flujo permanente de visitantes a lo largo del año, con un notable incremento durante las temporadas vacacionales.

De acuerdo con el medio local Teleantioquia, en estas temporadas, hoteles, fincas turísticas, restaurantes y operadores de actividades reportan ocupaciones elevadas, lo que confirma su posición como destino líder del turismo regional.

No obstante, el encanto de Guatapé va más allá de su embalse y la Piedra, pues se caracteriza por sus zócalos, dibujos y pinturas en alto relieve que adornan sus casas, Estas obras de arte son conocidas por narrar historias y hacer referencia a las costumbres, a la flora, a la fauna, a los símbolos patrios, y a los oficios de la gente del pueblo.

La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. Foto: Getty Images

De esta manera, ha convertido el color en parte de su identidad, invitando a sus visitantes a recorrer el parque principal, visitar tiendas de artesanías, participar en actividades culturales y, por supuesto, degustar lo mejor de la gastronomía local.

Jalisco, México, impulsa la ruta del tequila: así puede vivir la experiencia del proceso de elaboración de este emblemático licor

Esta ampliación de la oferta turística ha hecho posible que Guatapé no dependa de un único atractivo y conserve su relevancia como uno de los destinos preferidos para disfrutar unos merecidos días de vacaciones.

Otros lugares de interés para conocer en este destino son: la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, un templo adornado en su exterior con zócalos; la Calle del Recuerdo, con pinturas que narran la historia de la colonización antioqueña; y el malecón, un espacio donde es posible hacer canopy, kayaking y pesca deportiva.